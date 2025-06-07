Атамбаев без Бакиева - ноль без палочки

Если учесть, что палочка – это единица, то отмеренный Алмазбеку Шаршеновичу 11-летний тюремный срок добавил ему сразу две "палочки"… Но без Бакиева он всё равно ноль.

Все приговорённые к реальным срокам заключения по "кой-ташскому" делу атамбаевские сподвижники без своего шефа – тоже нолики. Ловко он их всех переиграл и, по сути, подставил, наблюдая из солнечной Испании, как всех их берут под стражу в зале суда. Его при желании и острой необходимости можно достать и из Испании. Как и у него все эти годы были сотни шансов достать Бакиева – вместо того чтобы козырять и прикрываться им при каждом удобном случае… Но Садыру Жапарову доставать одного из своих предшественников особого резона нет.

Более того. Президент обмолвился, что, хотя у него нет полномочий повлиять на решение суда, - есть право помиловать. Однако помилование означает, что человек признал и осознал свою вину, понял свои ошибки и раскаялся. Это, увы, никак не про Атамбаева. Он упорно строит из себя Терминатора и едва ли не лучшего президента всех времён и народов.

Садыр Жапаров, кстати, пока единственный из глав Кыргызской Республики, кто бесконечно не оборачивается на тех, кто руководил страной до него. Все помнят, в каком состоянии он принял Кыргызстан, и способные видеть замечают, как с тех пор страна преобразилась. Хотя и он, Жапаров, вполне мог бы оправдывать каждый промах, каждый недочёт тем, что раньше наворотили "эксы". Жапаров отличается умением брать на себя ответственность за всё хорошее – и всё плохое, что происходит во вверенном ему государстве.

Алмазбек Атамбаев – человек принципиально другого склада. Его послушать – получается, он супермолодец, окружённый предателями, саботажниками и вообще редисками (в смысле нехорошими людьми). Которые реально мешают ему работать. Нехороший Жээнбеков организовал травлю и уголовное преследование… А не он ли сам, Атамбаев, организовал стране такой "подарочек" в виде Сооронбая Жээнбекова? И свергнутый Бакиев ему всю жизнь мешает… Точнее – почему-то не помогает выглядеть героем, освободившим Кыргызстан от спрута в виде бакиевщины.

"К 2010 году в Кыргызстане сформировался циничный криминальный режим. 7 апреля переполнилась чаша народного терпения. В этот дождливый весенний день десятки тысяч простых кыргызстанцев вышли бороться за свою страну, за торжество закона и справедливости"… Так красиво обращался к народу тогдашний президент Алмазбек Атамбаев по случаю третьей годовщины так называемой апрельской революции. Кто, как не он, виноват в том, что революция революцией так и не стала, а превратилась в кровавый переворот?

Чем правление Атамбаева, пришедшего на смену изгнанному Бакиеву, отличалось от его "циничного криминального режима"? Только витиеватостью и пламенностью речей. Говорить Алмазбек Шаршенович – большой мастер. А на деле – повсеместная коррупция, буквально – снизу доверху. Рэкет и рейдерство. Теснейшая связь правящих кругов и бизнеса с самым чёрным криминалом. Такая тесная, что отличить бандита от "порядочного" руководителя было порой невозможно. Именно Атамбаев привёл к теневой власти кримавторитета Колю-киргиза (Камчы Кольбаева), под которым долгое время фактически ходила вся страна…

При этом Алмаз Атамбаев не упускал случая поругать беглого Курманбека Бакиева и посетовать, что Беларусь, дескать, его не выдаёт.

Странная ситуация. Атамбаев якобы очень хотел привезти на родину Бакиева, чтобы тот понёс здесь заслуженное наказание за все свои злодеяния. Но белорусские власти ему "экса" не выдавали. Когда к тем же властям с той же просьбой обратился Садыр Жапаров – ему не отказали, взяв лишь обещание, что суд будет открытым. Может, Жапаров какое-то волшебное слово знает?

Ещё более странная ситуация. Атамбаевцы, которые долго плакались из-за сильного желания, но невозможности экстрадировать Бакиева, теперь вдруг запереживали, что он может вернуться в Кыргызстан.

"Сегодняшнее решение нас шокирует, - прокомментировал судебный приговор в отношении отца и товарищей по партии Кадыр Атамбаев, - но мы всё прекрасно осознаём. Власти этими арестами и тюремными сроками просто увеличивают свой обменный фонд в торге по возвращению Курманбека Бакиева в страну". А разве это не то, за что долгие годы боролись социал-демократы во главе с главным Терминатором? Безуспешно, заметьте, боролись. Тянули руки за Бакиевым – и получали по этим рукам от белорусских властей. Теперь бы радоваться, кричать ура, наконец-то появился реальный шанс вернуть и показательно судить преступника!

Но нет. Эсдеки ведут себя как экзальтированная барышня на выданье. "Сами не знают, чего они хочут".

Главное – Атамбаев даже здесь выступает в роли эдакого рыцаря без страха и упрёка, спасителя-освободителя, единственной надежды и опоры для всего Кыргызстана. Если бы не его демарш в Дубае два года назад, говорит Кадыр Алмазбекович, - Бакиев ещё тогда мог успешно возвратиться на родину.

Напомним вкратце тот атамбаевский "демарш". В феврале 2023 года Садыр Жапаров собрал за одним столом всех "эксов" чтобы впервые за столько лет поговорить по-человечески, высказать и выслушать взаимные обиды и упрёки, обсудить, может быть, какие-то вопросы. Алмазбек Шаршенович отлучился "припудрить носик" - и по-английски исчез. Именно это его сын называет красивым словом "демарш" и именно это ставит ему в неоценимую заслугу: не щадя живота своего, Атамбаев-старший заслонил собой Кыргызстан от возвращения кровожадного Курманбека.

"Если честно, я не заинтересован в возвращении Бакиева, - ответил Кадыру Атамбаеву президент Жапаров. – Наоборот, они (Атамбаевы) сами должны были быть в этом заинтересованы. С 2010 года они обманывали народ, говоря: "Мы бы вернули Бакиева, но белорусская сторона его не выдаёт". Эта ложь раскрылась. Теперь они против открытого суда. Говорят: "Не стоит ворошить старые раны". Аллах свидетель, я никому ничем не обязан, чтобы ради Бакиева с кем-то торговаться. Для меня самое главное – это стабильность в стране".

Для Садыра Жапарова действительно главное – стабильность. И он стабилен и последователен во всех своих словах и поступках. Чего не скажешь об Алмазбеке Атамбаеве (всё ещё, наверное, втайне питающем надежду вернуться в Кыргызстан вместо Бакиева). Тут уж, как в анекдоте: или крестик снимите, или трусы наденьте. Определитесь, кто вы такие на самом деле и чего вы хотите. И что вы носитесь с Бакиевым как с писаной торбой? Тогда, два года назад в Дубае, вместо сомнительных демаршей, Алмазбек Шаршенович вполне мог бы взять Курманбека Салиевича под белую руку: "А проедем-ка, уважаемый, в Бишкек!" И этим Алмаз-мырза вполне мог бы заработать себе определённые политические очки.

Другое дело, что предполагаемые показания Бакиева наверняка откроют народу много такого… Чего многим, в том числе и Атамбаевым, очень бы не хотелось. Вот и суетятся, и мечутся, то настаивая на скорейшем возвращении своего брата-близнеца, то, наоборот, всеми силами тормозя это возвращение.