Кыргызстанская модель выступит на "Miss Supranational 2025" в Польше

Обладательница титула "Miss Supranational Kyrgyzstan 2025" Екатерина Заболотнова была отмечена почётной грамотой чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Республике Корея Аиды Исмаиловой. Об этом сообщает Дирекция Национального конкурса красоты "Мисс Кыргызстан".

По ее данным, встреча состоялась в Сеуле и стала важным символом признания вклада модели в продвижение кыргызской культуры за рубежом.

Посол Исмаилова поблагодарила Екатерину за активное участие в укреплении позитивного имиджа Кыргызстана на международной арене и подчеркнула значимость культурной дипломатии. Заболотнова, в свою очередь, выразила благодарность за оказанную честь и подтвердила свою приверженность продолжать представлять кыргызские ценности на мировой сцене.

Екатерина Заболотнова представит Кыргызстан на 16-м международном конкурсе красоты "Miss Supranational 2025", который пройдет с 9 по 30 июня в Малапольском воеводстве, Польша. Финал конкурса состоится 29 июня и будет транслироваться в прямом эфире. Кыргызстан станет единственной страной-участницей из СНГ.

Ранее Екатерина уже представляла страну на международных сценах: "Miss World 2019", "Miss Earth 2021" и "Miss Cosmo International 2024", демонстрируя высокий профессионализм и уважение к культуре своей родины.

Дирекция Национального конкурса красоты "Мисс Кыргызстан" выразила благодарность послу Исмаиловой за поддержку и участие в укреплении культурных связей между Кыргызстаном и другими странами.