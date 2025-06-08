Погода
$ 87.30 - 87.72
€ 99.37 - 100.37

Кыргызстанская модель выступит на "Miss Supranational 2025" в Польше

177  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Обладательница титула "Miss Supranational Kyrgyzstan 2025" Екатерина Заболотнова была отмечена почётной грамотой чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Республике Корея Аиды Исмаиловой. Об этом сообщает Дирекция Национального конкурса красоты "Мисс Кыргызстан".

По ее данным, встреча состоялась в Сеуле и стала важным символом признания вклада модели в продвижение кыргызской культуры за рубежом.

Посол Исмаилова поблагодарила Екатерину за активное участие в укреплении позитивного имиджа Кыргызстана на международной арене и подчеркнула значимость культурной дипломатии. Заболотнова, в свою очередь, выразила благодарность за оказанную честь и подтвердила свою приверженность продолжать представлять кыргызские ценности на мировой сцене.

Екатерина Заболотнова представит Кыргызстан на 16-м международном конкурсе красоты "Miss Supranational 2025", который пройдет с 9 по 30 июня в Малапольском воеводстве, Польша. Финал конкурса состоится 29 июня и будет транслироваться в прямом эфире. Кыргызстан станет единственной страной-участницей из СНГ.

Ранее Екатерина уже представляла страну на международных сценах: "Miss World 2019", "Miss Earth 2021" и "Miss Cosmo International 2024", демонстрируя высокий профессионализм и уважение к культуре своей родины.

Дирекция Национального конкурса красоты "Мисс Кыргызстан" выразила благодарность послу Исмаиловой за поддержку и участие в укреплении культурных связей между Кыргызстаном и другими странами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446755
Теги:
Южная Корея, Польша, Аида Исмаилова, Кыргызстан, конкурс красоты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  