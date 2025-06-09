Кыргызстанки стали четвертыми на турнире по баскетболу в Смоленске

Женская молодежная команда Кыргызстана "Ынтымак" (Yntymak) заняла четвертое место на финальном этапе Молодежной Лиги ЕКЛ по баскетболу, который прошел с 31 мая по 1 июня в городе Смоленск (Россия).

Сообщается, что кыргызстанские баскетболистки выступали в возрастной категории "Юниорки до 19 лет" и с самого начала турнира показали отличную игру. Девушки уверенно выиграли все матчи группового этапа и вышли в плей-офф с первого места.

В четвертьфинале "Ынтымак" одержал победу над командой "Тосно", но в полуфинале уступил сборной Беларуси. В матче за третье место кыргызстанки боролись с командой "Крылатые Барсы", однако вновь потерпели поражение.

Несмотря на упущенную возможность завоевать медали, команда из Кыргызстана показала высокий уровень подготовки и заслуженно вошла в четверку сильнейших на престижном международном турнире.