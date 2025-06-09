Для сотрудничества стран Центральной Азии и Китая нет верхнего предела

Во время пресс-тура журналисты стран Центральной Азии познакомились с лучшими образцами практического сотрудничества Китая и Казахстана в рамках совместного строительства "Экономического пояса Шелкового пути" и ощутили сильное стремление, в частности Казахстана, расширять сотрудничество с Китаем во всех областях. Пресс-тур проходил в рамках медиафорума на тему "Вместе по Шелковому пути, СМИ – связующая нить. Построим более тесное сообщество единой судьбы Китая и Центральной Азии", состоявшегося в Астане.

Ученые умы продвигают "умное" сельское хозяйство

Посещение Казахского национального аграрного исследовательского университета в Алматы, вопреки ожиданиям, впечатлило. И прежде всего значимостью проектов, над которыми работают ученые Казахстана и Китая в области научных исследований, образования и инноваций.

- Казахский национальный аграрный исследовательский университет активно, особенно в последние два года, развивает сотрудничество с вузами, научными организациями и компаниями Китая в таких областях, как сельскохозяйственная наука и техника, цифровизация сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности, экологическое сельское хозяйство, автоматизация процессов в сельхозпроизводстве, - сказал первый заместитель председателя правления - ректор университета, профессор Примкул Ибрагимов.

- На базе нашего университета открывается совместно с Lanzhou University Центр "умного" сельского хозяйства. В центре создается несколько инновационных платформ - селекции и ресурсов, изменения климата и адаптации, зеленого устойчивого низкоуглеродного развития, лаборатории больших сельскохозяйственных данных AI+, инспекции и карантина сельскохозяйственной продукции и другие, - добавил профессор.

По его словам, деятельность центра направлена на содействие развитию зеленого и устойчивого сельского хозяйства в обеих странах, цифровизацию отрасли. Специалисты центра планируют внедрять инновации в зародышевой плазме, зеленые технологии и многое другое. Китайская сторона инвестирует в запуск центра $7,7 миллиона, включая поставку оборудования и приборов.

Журналистам показали казахстанско-китайский центр исследований и обучения по управлению сельскохозяйственными дронами. Обучение проводится по методике партнеров - Китайского аграрного университета, имеющего большой опыт в этой сфере.

- 150 студентов старших курсов получили теоретические и практические знания по управлению агродронами для опрыскивания полей против вредителей в этом году и сейчас занимаются обработкой земель с помощью дронов в разных регионах страны, - отметил Примкул Ибрагимов.

Ректор подчеркнул, что все совместные научные разработки, передовые технологии активно применяются в сельском хозяйстве страны. Декан факультета водных ресурсов и IT-технологий университета Мейрам Арстанов рассказал о работе казахстанско-китайской международной лаборатории по "умному" управлению водными ресурсами в засушливых районах.

Из этой лаборатории ее сотрудники благодаря "умным" датчикам, установленным на водохозяйственном комплексе - Большом Алматинском канале и Бартогайском водохранилище, могут регулировать и контролировать процесс полива 150 тысяч гектаров орошаемых земель в Алматинской области. Датчики в режиме онлайн передают показатели уровня воды в канале и другие параметры в лабораторию и в обслуживающую водохозяйственный комплекс компанию.

- Университет продолжает расширять сотрудничество с высшими учебными заведениями и научными организациями Китая, готовить аграрные кадры с глобальным видением, высокой профессиональной квалификацией и вносить вклад в модернизацию и устойчивое развитие сельского хозяйства в стране, - сказал профессор Ибрагимов.

Философия Allur: там, где есть воля, есть путь

Журналисты также побывали в автосалоне казахстанской компании по производству и продаже автомобилей Allur, которая является официальным производителем, дистрибьютором и партнером на территории Казахстана мировых автобрендов JAC, Jetour, Hongqi, Chevrolet, Kia, Skoda.

Сам завод, как рассказали представители компании, находится в Костанае. Не без гордости заявили, что это первый в Казахстане завод, который отвечает всем требованиям современного промышленного производства, в том числе благодаря партнерству с китайскими инвесторами.

- После вхождения китайских инвесторов в состав Allur начался новый стратегический этап. Мы усилили производственные мощности, расширили бренд-портфель, вывели на рынок новые модели. Особое значение для нашей компании имеет сотрудничество с SAIC Motor - крупнейшим автопроизводителем Китая, входящим в пятерку мировых лидеров отрасли. Во многом именно поддержка китайских акционеров в кризисный период, в частности во время пандемии, помогли не только сохранить стабильность, но и найти новые точки роста. Вместе с китайскими коллегами мы участвуем в международных форумах и спортивных соревнованиях, готовим инженеров нового поколения. И верим, что сильное партнерство начинается с людей и взаимного уважения, - сказал представитель компании.

Как отмечалось на встрече, сотрудничество с SAIC Motor позволило внедрить передовые практики на производственных мощностях Allur в Костанае, создать новые высококвалифицированные рабочие места. Это важный шаг в укреплении сотрудничества между Казахстаном и Китаем в сфере высокотехнологичного машиностроения. Совместные инициативы способствуют развитию отечественного автопрома и дают импульс дальнейшей интеграции страны в глобальные производственные цепочки.

- Allur строит завод автокомпонентов и транспортно-логистический хаб в Костанае. Это шаги к формированию настоящего автомобильного кластера в Центральной Азии. Мы – мост между обществом и бизнесом и уверены: там, где есть воля, есть путь. Эта фраза стала философией компании. Именно воля к созиданию, сотрудничеству и доверие ведут нас вперед, - сказали в компании.

Что сразу бросилось в глаза: в автосалоне было много покупателей. По словам его генерального директора, в месяц они продают не менее ста машин. Самая продаваемая сегодня марка в Казахстане - китайский кроссовер Jetour T2. И это не удивительно, многие мои коллеги, как говорится, тоже положили глаз на него. Он действительно среди всех представленных в автосалоне машин привлекает всеобщее внимание, можно даже сказать, завораживает своим внешним видом, не говоря уже о его технических характеристиках.

Судя по тому, что доля китайских автомобилей на казахстанском рынке в прошлом году достигла почти 40 процентов от всех продаж новых машин, китайские машины пользуются спросом у казахстанцев. Китайский автомобильный рынок демонстрирует стремительный рост не только в Казахстане, но и в странах Центральной Азии, в том числе в Кыргызстане. Это отражает глобальную тенденцию: Китай уже стал лидером среди всех стран по объемам экспорта автомобилей и продолжает активно расширять свое присутствие за рубежом.

Уникальная газовая магистраль на Азиатском континенте

И третий объект, который посетили представители СМИ стран Центральной Азии, был диспетчерский центр китайско-казахстанского участка уникального газопровода "Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай".

Открыли его в декабре 2009 года президенты Туркменистана, Казахстана, Узбекистана и председатель КНР. Протяженность магистрального газопровода по территории Туркменистана, Узбекистана, Казахстана составляет более 1900 км и Китая - 4500 км, он считается одним из самых значимых объектов подобного рода в мире. Проектная мощность трех веток магистрали достигла 55 миллиардов кубометров природного газа в год.

Как рассказал Адиль Алиаскаров, заместитель директора Алматинского контрольного центра китайско-казахстанского нефтепровода, газопровод эксплуатируется уже 5666 дней стабильно и безаварийно. Газопровод стал самым крупным совместным энергетическим проектом Национальной нефтегазовой корпорации Китая с нефтегазовыми компаниями стран Центральной Азии, реализованным на Азиатском континенте. На сегодняшний день по нему поставлено уже свыше 500 миллиардов кубических метров природного газа в Китай.

Все страны, по территории которых проходит газопровод, получают большую выгоду от этого проекта: Узбекистан, например, дополняет его своим газом, то есть продает газ, от эксплуатации трубопровода поступают налоги, создаются рабочие места и, что немаловажно, местные специалисты, которые в большинстве своем обслуживают газовую магистраль, приобрели научно-технический опыт в обслуживании современного оборудования.

Сегодня газопровод не только вносит огромный вклад в улучшение жизни людей вдоль своего маршрута, но и укрепляет дружбу между народами, расширяет экономическое и торговое сотрудничество стран Центральной Азии и Китая. Иными словами - это не только взаимовыгодный и масштабный проект, но и мост дружбы для укрепления взаимного доверия между Китаем и странами нашего региона. Как было отмечено на встрече, газопровод поистине стал примером политической ответственности, экономического реализма, дальновидного подхода руководства стран Центральной Азии к решению глобальных вопросов энергетического развития.

…По итогам медиафорума и пресс-тура у меня сложилось впечатление, что у нашего сотрудничества – я имею в виду страны Центральной Азии и Китай - хорошие перспективы, которые мы, журналисты ЦА, совместно с китайскими друзьями будем помогать воплощать на практике.