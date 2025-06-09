Погода
$ 87.35 - 87.65
€ 99.37 - 100.37

Для сотрудничества стран Центральной Азии и Китая нет верхнего предела

321  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Во время пресс-тура журналисты стран Центральной Азии познакомились с лучшими образцами практического сотрудничества Китая и Казахстана в рамках совместного строительства "Экономического пояса Шелкового пути" и ощутили сильное стремление, в частности Казахстана, расширять сотрудничество с Китаем во всех областях. Пресс-тур проходил в рамках медиафорума на тему "Вместе по Шелковому пути, СМИ – связующая нить. Построим более тесное сообщество единой судьбы Китая и Центральной Азии", состоявшегося в Астане.

Ученые умы продвигают "умное" сельское хозяйство

Посещение Казахского национального аграрного исследовательского университета в Алматы, вопреки ожиданиям, впечатлило. И прежде всего значимостью проектов, над которыми работают ученые Казахстана и Китая в области научных исследований, образования и инноваций.

- Казахский национальный аграрный исследовательский университет активно, особенно в последние два года, развивает сотрудничество с вузами, научными организациями и компаниями Китая в таких областях, как сельскохозяйственная наука и техника, цифровизация сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности, экологическое сельское хозяйство, автоматизация процессов в сельхозпроизводстве, - сказал первый заместитель председателя правления - ректор университета, профессор Примкул Ибрагимов.

- На базе нашего университета открывается совместно с Lanzhou University Центр "умного" сельского хозяйства. В центре создается несколько инновационных платформ - селекции и ресурсов, изменения климата и адаптации, зеленого устойчивого низкоуглеродного развития, лаборатории больших сельскохозяйственных данных AI+, инспекции и карантина сельскохозяйственной продукции и другие, - добавил профессор.

По его словам, деятельность центра направлена на содействие развитию зеленого и устойчивого сельского хозяйства в обеих странах, цифровизацию отрасли. Специалисты центра планируют внедрять инновации в зародышевой плазме, зеленые технологии и многое другое. Китайская сторона инвестирует в запуск центра $7,7 миллиона, включая поставку оборудования и приборов.

Журналистам показали казахстанско-китайский центр исследований и обучения по управлению сельскохозяйственными дронами. Обучение проводится по методике партнеров - Китайского аграрного университета, имеющего большой опыт в этой сфере.

- 150 студентов старших курсов получили теоретические и практические знания по управлению агродронами для опрыскивания полей против вредителей в этом году и сейчас занимаются обработкой земель с помощью дронов в разных регионах страны, - отметил Примкул Ибрагимов.

Ректор подчеркнул, что все совместные научные разработки, передовые технологии активно применяются в сельском хозяйстве страны. Декан факультета водных ресурсов и IT-технологий университета Мейрам Арстанов рассказал о работе казахстанско-китайской международной лаборатории по "умному" управлению водными ресурсами в засушливых районах.

Из этой лаборатории ее сотрудники благодаря "умным" датчикам, установленным на водохозяйственном комплексе - Большом Алматинском канале и Бартогайском водохранилище, могут регулировать и контролировать процесс полива 150 тысяч гектаров орошаемых земель в Алматинской области. Датчики в режиме онлайн передают показатели уровня воды в канале и другие параметры в лабораторию и в обслуживающую водохозяйственный комплекс компанию.

- Университет продолжает расширять сотрудничество с высшими учебными заведениями и научными организациями Китая, готовить аграрные кадры с глобальным видением, высокой профессиональной квалификацией и вносить вклад в модернизацию и устойчивое развитие сельского хозяйства в стране, - сказал профессор Ибрагимов.

Философия Allur: там, где есть воля, есть путь

Журналисты также побывали в автосалоне казахстанской компании по производству и продаже автомобилей Allur, которая является официальным производителем, дистрибьютором и партнером на территории Казахстана мировых автобрендов JAC, Jetour, Hongqi, Chevrolet, Kia, Skoda.

Сам завод, как рассказали представители компании, находится в Костанае. Не без гордости заявили, что это первый в Казахстане завод, который отвечает всем требованиям современного промышленного производства, в том числе благодаря партнерству с китайскими инвесторами.

- После вхождения китайских инвесторов в состав Allur начался новый стратегический этап. Мы усилили производственные мощности, расширили бренд-портфель, вывели на рынок новые модели. Особое значение для нашей компании имеет сотрудничество с SAIC Motor - крупнейшим автопроизводителем Китая, входящим в пятерку мировых лидеров отрасли. Во многом именно поддержка китайских акционеров в кризисный период, в частности во время пандемии, помогли не только сохранить стабильность, но и найти новые точки роста. Вместе с китайскими коллегами мы участвуем в международных форумах и спортивных соревнованиях, готовим инженеров нового поколения. И верим, что сильное партнерство начинается с людей и взаимного уважения, - сказал представитель компании.

Как отмечалось на встрече, сотрудничество с SAIC Motor позволило внедрить передовые практики на производственных мощностях Allur в Костанае, создать новые высококвалифицированные рабочие места. Это важный шаг в укреплении сотрудничества между Казахстаном и Китаем в сфере высокотехнологичного машиностроения. Совместные инициативы способствуют развитию отечественного автопрома и дают импульс дальнейшей интеграции страны в глобальные производственные цепочки.

- Allur строит завод автокомпонентов и транспортно-логистический хаб в Костанае. Это шаги к формированию настоящего автомобильного кластера в Центральной Азии. Мы – мост между обществом и бизнесом и уверены: там, где есть воля, есть путь. Эта фраза стала философией компании. Именно воля к созиданию, сотрудничеству и доверие ведут нас вперед, - сказали в компании.

Что сразу бросилось в глаза: в автосалоне было много покупателей. По словам его генерального директора, в месяц они продают не менее ста машин. Самая продаваемая сегодня марка в Казахстане - китайский кроссовер Jetour T2. И это не удивительно, многие мои коллеги, как говорится, тоже положили глаз на него. Он действительно среди всех представленных в автосалоне машин привлекает всеобщее внимание, можно даже сказать, завораживает своим внешним видом, не говоря уже о его технических характеристиках.

Судя по тому, что доля китайских автомобилей на казахстанском рынке в прошлом году достигла почти 40 процентов от всех продаж новых машин, китайские машины пользуются спросом у казахстанцев. Китайский автомобильный рынок демонстрирует стремительный рост не только в Казахстане, но и в странах Центральной Азии, в том числе в Кыргызстане. Это отражает глобальную тенденцию: Китай уже стал лидером среди всех стран по объемам экспорта автомобилей и продолжает активно расширять свое присутствие за рубежом.

Уникальная газовая магистраль на Азиатском континенте

И третий объект, который посетили представители СМИ стран Центральной Азии, был диспетчерский центр китайско-казахстанского участка уникального газопровода "Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай".

Открыли его в декабре 2009 года президенты Туркменистана, Казахстана, Узбекистана и председатель КНР. Протяженность магистрального газопровода по территории Туркменистана, Узбекистана, Казахстана составляет более 1900 км и Китая - 4500 км, он считается одним из самых значимых объектов подобного рода в мире. Проектная мощность трех веток магистрали достигла 55 миллиардов кубометров природного газа в год.

Как рассказал Адиль Алиаскаров, заместитель директора Алматинского контрольного центра китайско-казахстанского нефтепровода, газопровод эксплуатируется уже 5666 дней стабильно и безаварийно. Газопровод стал самым крупным совместным энергетическим проектом Национальной нефтегазовой корпорации Китая с нефтегазовыми компаниями стран Центральной Азии, реализованным на Азиатском континенте. На сегодняшний день по нему поставлено уже свыше 500 миллиардов кубических метров природного газа в Китай.

Все страны, по территории которых проходит газопровод, получают большую выгоду от этого проекта: Узбекистан, например, дополняет его своим газом, то есть продает газ, от эксплуатации трубопровода поступают налоги, создаются рабочие места и, что немаловажно, местные специалисты, которые в большинстве своем обслуживают газовую магистраль, приобрели научно-технический опыт в обслуживании современного оборудования.

Сегодня газопровод не только вносит огромный вклад в улучшение жизни людей вдоль своего маршрута, но и укрепляет дружбу между народами, расширяет экономическое и торговое сотрудничество стран Центральной Азии и Китая. Иными словами - это не только взаимовыгодный и масштабный проект, но и мост дружбы для укрепления взаимного доверия между Китаем и странами нашего региона. Как было отмечено на встрече, газопровод поистине стал примером политической ответственности, экономического реализма, дальновидного подхода руководства стран Центральной Азии к решению глобальных вопросов энергетического развития.

…По итогам медиафорума и пресс-тура у меня сложилось впечатление, что у нашего сотрудничества – я имею в виду страны Центральной Азии и Китай - хорошие перспективы, которые мы, журналисты ЦА, совместно с китайскими друзьями будем помогать воплощать на практике.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446763
Теги:
Китай, форум, Центральная Азия, сотрудничество, технологии
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  