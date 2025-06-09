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Кыргызстан завоевал две медали на чемпионате мира по тыйын энмей

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана успешно выступила на чемпионате мира по традиционной конной игре - тыйын энмей (доставание монеты с земли, - прим. ред.), проходившем в Шымкенте (Казахстан). Наши спортсмены завоевали две медали: серебряную и бронзовую.

Согласно данным sport.gov.kg, Азим Есенбек уулу стал серебряным призёром, а Адильбек Кенжебек уулу занял третье место. Команду Кыргызстана тренировал Максат Батырбеков.

Тыйын энмей - национальная игра, в которой всадник на полном скаку поднимает монету или мешочек с земли. Это дисциплина требует исключительной ловкости, прочной посадки и отличного владения лошадью.

Выступление кыргызстанских наездников стало очередным подтверждением высокого уровня подготовки в традиционных конных видах спорта


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URL: https://www.vb.kg/446764
Теги:
Казахстан, конный спорт, турнир, Кыргызстан
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