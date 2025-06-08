"Алай" лидирует в финале футзальной серии Суперлиги Кыргызстана по футзалу

Команда "Алай" одержала победу над "Art Blast Group" в третьем матче финальной серии чемпионата Кыргызстана по футзалу среди клубов Суперлиги.

Встреча прошла 6 июня в ФОК "Газпром" в Бишкеке и завершилась результативным счётом 8:5 в пользу "Алая". Это позволило ошской команде выйти вперёд в серии до трёх побед – 2:1.

Лучшим игроком матча был признан Юлдашбай Салимбаев, оформивший хет-трик. Ранее, 30 мая "Алай" победил в первом матче по пенальти (после ничьей 2:2), а 1 июня Art Blast Group сравнял счёт в серии, выиграв 6:5.

Четвёртая игра состоится 8 июня в Бишкеке в 21:00 (ФОК "Газпром"). При победе "Алай" досрочно станет чемпионом.