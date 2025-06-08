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Испания и Португалия сыграют в финале Лиги наций УЕФА

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- Самуэль Деди Ирие
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По итогам полуфинальных матчей Лиги наций УЕФА определились финалисты престижного турнира - сборные Испании и Португалии.

5 июня в Штутгарте Испания одержала драматичную победу над Францией со счётом 5:4. Встреча запомнилась блестящей игрой 17-летнего вингера "Барселоны" Ламина Ямаля, оформившего дубль и ставшего ключевым игроком встречи.

Днём ранее в Мюнхене Португалия вырвала победу у Германии со счётом 2:1. Решающий гол забил 40-летний форвард португальцев Криштиану Роналду, продолжая демонстрировать высочайший уровень игры.

Финал турнира пройдёт 8 июня в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена". Испания, действующий чемпион Лиги наций, встретится с Португалией, которая также выигрывала турнир один раз.

В тот же день в Штутгарте состоится матч за третье место, где сыграют сборные Германии и Франции.


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URL: https://www.vb.kg/446766
Теги:
УЕФА, футбол
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