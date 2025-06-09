Россия и Нигерия сыграли вничью 1:1 в товарищеском матче

В товарищеском международном матче сборные России и Нигерии по футболу сыграли вничью со счетом 1:1. Обе команды выставили смешанный состав из основных игроков и запасных, готовясь к предстоящим отборочным играм.

Россия вышла вперед на 27-й минуте благодаря автоголу нигерийского защитника Семи Аджайи. Несмотря на трудности в начале, Нигерия сравняла счет во втором тайме - на 71-й минуте отличился вышедший на замену Толу Арокодаре, который появился на поле в начале второго тайма, на 61-й минуте.

Матч отличался интенсивной борьбой в середине поля и тактическими заменами - Нигерия сделала четыре замены, Россия - шесть. В игре было несколько желтых карточек, но без удаления, серьезных травм не произошло.

Этот товарищеский матч стал важным тестом для тренеров в оценке игроков и тактических схем перед более ответственными играми.