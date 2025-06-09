17-летний талант Ламине Ямаль уверенно входит в число фаворитов на получение престижной награды "Золотой мяч" после выдающегося сезона, в котором он забил 18 голов и сделал 25 результативных передач. Несмотря на успехи Ямаля, Криштиану Роналдо призывает не перегружать юного футболиста чрезмерным давлением и отмечает, что награда должна достаться игроку "Пари Сен-Жермен" - победителю Лиги чемпионов.

Французский форвард Килиан Мбаппе также поддержал Усмана Дембеле в борьбе за приз, подчеркнув, что Дембеле с 33 голами и 15 ассистами в сезоне заслуживает стать обладателем "Золотого мяча". Особенно ярко проявил себя Дембеле в финале Лиги чемпионов, где "ПСЖ" разгромил "Интер" со счётом 5:0.

В интервью Роналдо подчеркнул: "Ламине Ямаль демонстрирует потрясающие способности, но ему нужно дать спокойно расти без лишнего давления. Таланта у него предостаточно". По его мнению, индивидуальные награды сейчас теряют значимость, и приз должен получить игрок, который выделился и выиграл Лигу чемпионов.

Финал Лиги наций УЕФА между Португалией и Испанией состоится в воскресенье, где Роналдо встретится с 17-летним Ямалем на поле.