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Джокович может покинуть "Ролан Гаррос" после поражения

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- Самуэль Деди Ирие
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Сербский теннисист Новак Джокович после поражения в полуфинале Открытого чемпионата Франции от первой ракетки мира Янника Синнера признался, что этот матч может стать его последним на турнире в Париже. Джокович не уверен, вернется ли он на "Ролан Гаррос" в следующем году.

Синнер выиграл со счётом 6:4, 7:5, 7:6(3), демонстрируя высокую физическую готовность и точную игру, и впервые в своей карьере вышел в финал турнира Большого шлема. В решающем матче ему предстоит встретиться с Карлосом Алькарасом, который вышел в финал после отказа итальянца Лоренцо Мусетти.

После игры Джокович отметил, что был эмоционален, так как, возможно, прощается с "Ролан Гаррос":

"Если это действительно мое последнее выступление здесь, я счастлив, что оно прошло в такой атмосфере и с поддержкой зрителей", - сказал теннисист.

Он добавил, что хочет продолжать карьеру, но не уверен в своих планах на следующий год:

"Хотелось бы играть дальше, но смогу ли вернуться через 12 месяцев - пока не знаю."

Новак также похвалил соперника: "Я сделал всё, что мог, и горжусь своими усилиями. Янник играет в лучшем стиле своей жизни - он физически крепок и невероятно точен."

Джокович также подчеркнул значимость нового поколения теннисистов - Синнера и Алькараса - и выразил уверенность в их успешном будущем.


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URL: https://www.vb.kg/446770
Теги:
теннис
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