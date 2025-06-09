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Кишон Дэвис лишился титула WBO из-за провала взвешивания перед боем

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- Самуэль Деди Ирие
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Американский боксер Кишон Дэвис лишился титула чемпиона мира в легком весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) после провала взвешивания перед запланированной защитой пояса.

Защита титула должна была состояться 7 июня в Норфолке (штат Виргиния) в поединке против доминиканца Эдвина Де Лос Сантоса. Однако на официальном взвешивании 26-летний Дэвис превысил лимит весовой категории (61,23 кг) на 1,8 кг. В связи с этим бой был отменён, а чемпионский титул автоматически снят с американца.

Кишон Дэвис завоевал пояс WBO в феврале этого года, нокаутировав в четвертом раунде украинского боксера Дениса Беринчика. На профессиональном ринге у него девять побед и один несостоявшийся поединок. В любительской карьере Дэвис завоевал серебряные медали на Олимпийских играх в Токио и чемпионате мира 2019 года в Екатеринбурге.

Данная ситуация стала громким событием в мире бокса, подчеркнув важность дисциплины и точного соблюдения весовых лимитов на пути к вершинам профессионального спорта.


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URL: https://www.vb.kg/446771
Теги:
бокс, США
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