Кишон Дэвис лишился титула WBO из-за провала взвешивания перед боем

Американский боксер Кишон Дэвис лишился титула чемпиона мира в легком весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) после провала взвешивания перед запланированной защитой пояса.

Защита титула должна была состояться 7 июня в Норфолке (штат Виргиния) в поединке против доминиканца Эдвина Де Лос Сантоса. Однако на официальном взвешивании 26-летний Дэвис превысил лимит весовой категории (61,23 кг) на 1,8 кг. В связи с этим бой был отменён, а чемпионский титул автоматически снят с американца.

Кишон Дэвис завоевал пояс WBO в феврале этого года, нокаутировав в четвертом раунде украинского боксера Дениса Беринчика. На профессиональном ринге у него девять побед и один несостоявшийся поединок. В любительской карьере Дэвис завоевал серебряные медали на Олимпийских играх в Токио и чемпионате мира 2019 года в Екатеринбурге.

Данная ситуация стала громким событием в мире бокса, подчеркнув важность дисциплины и точного соблюдения весовых лимитов на пути к вершинам профессионального спорта.