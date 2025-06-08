Юношеская сборная Кыргызстана - в восьмерке Moscow Open 2025

Юношеская команда Кыргызстана успешно выступила на 18-м международном турнире по баскетболу 3х3 Moscow Open-2025, прошедшем с 31 мая по 1 июня в Москве.

В соревновании приняли участие 12 команд - шесть молодых (U-24) и шесть опытных коллективов. Сначала команды сыграли в своих возрастных группах, после чего состоялся смешанный плей-офф.

Кыргыстанцы уверенно прошли групповой этап, заняв первое место с двумя победами, однако в четвертьфинале уступили команде Alikson team и завершили турнир среди восьми лучших.

В состав сборной Кыргызстана вошли Назим Адылбеков, Жантай Бейшеев, Темирлан Капаков и Бекжан Марсбеков.