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Юношеская сборная Кыргызстана - в восьмерке Moscow Open 2025

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- Самуэль Деди Ирие
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Юношеская команда Кыргызстана успешно выступила на 18-м международном турнире по баскетболу 3х3 Moscow Open-2025, прошедшем с 31 мая по 1 июня в Москве.

В соревновании приняли участие 12 команд - шесть молодых (U-24) и шесть опытных коллективов. Сначала команды сыграли в своих возрастных группах, после чего состоялся смешанный плей-офф.

Кыргыстанцы уверенно прошли групповой этап, заняв первое место с двумя победами, однако в четвертьфинале уступили команде Alikson team и завершили турнир среди восьми лучших.

В состав сборной Кыргызстана вошли Назим Адылбеков, Жантай Бейшеев, Темирлан Капаков и Бекжан Марсбеков.


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URL: https://www.vb.kg/446775
Теги:
баскетбол, Кыргызстан
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