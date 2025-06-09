Майя Тилебалиева: Женщины 50+ раскрываются заново благодаря танцам

Майя Тилебалиева - основатель Центра творческого и личностного роста "Майя-Шоу" для взрослых 50+, который за несколько лет превратился в настоящее сообщество поддержки, вдохновения, креатива. Танцы являются в этом проекте приоритетом. Поскольку она хореограф с многолетним стажем. Всё началось с простого желания показать, что возраст - это не приговор, а новая ступень в жизни, которую можно прожить ярко и с удовольствием. Сегодня под её руководством сотни женщин и с некоторых пор мужчин открывают в себе новые таланты, восстанавливают уверенность и находят друзей, вместе участвуя в танцевальных вечеринках, джазовых сессиях и даже Венских балах. В интервью изданию VB.KG наша героиня рассказала, как случайное вдохновение на Гавайях превратилось в масштабный проект, меняющий представления о зрелости и помогая женщинам сохранять здоровье, радость и активность в любом возрасте.

Что подтолкнуло вас создать проект для взрослых 50+?

Всё началось много лет назад, когда я случайно попала на конкурс красоты на Гавайских островах. Там выступали женщины и мужчины старше 60 лет, танцевали, пели, были в прекрасной форме и излучали уверенность. Это произвело на меня сильное впечатление. Я подумала: почему у нас в Кыргызстане женщины в этом возрасте уже считают себя бабушками и отказываются от активной, яркой жизни? Тогда это было просто восхищение. Но когда мне самой исполнилось 60, это воспоминание всплыло, и я поняла: сейчас самый момент. Я написала в Facebook, что хочу собрать группу для женщин 50+, чтобы танцевать и заниматься собой. Утром проснулась. Столько поддержки получила! С этого всё и началось.

Как всё стало развиваться дальше?

Началось с трёх участниц, потом стало больше. Я выбрала направление социальных танцев. Это простые, доступные движения, которые легко освоить. Главное - практика. А где практика? На вечеринках. И вот я решила провести первую вечеринку, нас тогда было человек 11–12. На вторую уже пришли 42, а сейчас на вечеринки собирается до сотни участниц. Так всё и пошло.

Как менялись ваши танцевальные направления со временем?

Сначала я развивала латинские танцы - сальса, бачата, такие направления. Но когда начался ковид, я решила добавить что-то новое. Спросила у девочек, любят ли они джазовую музыку и саксофон. Все ответили, что очень хотят. Тогда я провела первую джазовую вечеринку в одном уютном месте, пригласила саксофонистов. Нас было ограниченное количество - около 30 человек - но атмосфера была потрясающая. Этот стиль стал развиваться, потому что в нашем городе, кроме меня никто не преподавал джазовые танцы.

Какие ещё проекты вы реализовали?

Потом у меня появилась идея организовать балы для практического применения танцев: вальс, полька, полонез. В результате я вспомнила свою мечту молодости попасть на Венский бал в Австрию. Я спросила женщин, кто мечтает об этом, и многие захотели участвовать. Поездка в Австрию и участие на Венском балу состоялась в феврале 2024 года. Приняли участие 27 женщин и один мужчина (супруг одной из участниц). Это был Евротур. Всего было 46 участников: Австрия, Италия и Франция. В Риме и Флоренции станцевали танец Кара-Жорго, в Париже на фоне Эйфелевой башни станцевали бачату и исполнили танцевальный челлендж "Иерусалим".

Балы в городе Бишкек проводились ежегодно в ресторане "Консул". В этом году был шестой по счёту, где впервые на танцпол вышли мужчины.

Как вы оцениваете нынешнее развитие танцевальной сферы для взрослых?

Сейчас в городе очень много новых школ танцев. Многие, кто раньше занимался балетом, бальными танцами или йогой, стали включать социальные танцы в свои программы. Конкуренция выросла, и это здорово рынок расширяется. Раньше его не было, а сейчас танцы для взрослых становятся массовым и популярным направлением. Это вдохновляет!

Чем именно вы хотите выделить свой проект среди множества школ танцев?

Сейчас очень много школ, которые предлагают латинские и социальные танцы и все развивается очень быстро. Но мне хотелось создать не просто школу танцев, а пространство, где взрослые женщины и мужчины смогут найти качественный отдых, поддержку, новых друзей и возможность для личностного роста. Ведь часто женщины этого возраста уже вырастили детей и внуков, и про себя забывают. Моя миссия - помочь им устроить своего рода ренессанс, дать толчок двигаться вперёд.

Какие дополнительные программы, помимо танцев, вы предлагаете?

Это не только танцы, у нас есть хор, где женщины поют многоголосие - когда мы были в Грузии, спели вместе с местными жителями, это было незабываемо. Также у нас есть опыт выхода на сцену в качестве фотомоделей. Всё это помогает им раскрывать свои таланты и расти как личности.

Какой эффект вы наблюдаете у участниц проекта?

Женщины меняются в позитивную сторону, перестают жаловаться, реже ходят к врачам, становятся спокойнее и вдохновлённее. Даже мужья и дети замечают изменения, потому что женщины начинают больше заботиться о себе и ставить перед собой цели. Это не просто занятия. У нас есть конкретные задачи - ближние и дальние цели. Когда есть цель, есть жизнь, есть прогресс. Если цель достигнута нужно ставить новую. Вот так я веду свой проект.

В вашем проекте действительно создаётся особенная атмосфера. Расскажите, какой возраст у ваших участниц и что их объединяет?

У меня участницы примерно от 49 до 84 лет, средний возраст сейчас около 60-65 лет, раньше было чуть моложе. Главное, что объединяет этих женщин - не просто желание научиться танцевать, а стремление к личностному росту. Они готовы выходить из зоны комфорта, проявлять креативность и разделяют мой стиль - элегантность и утончённую эстетику.

Какой стиль вы пропагандируете и какие правила существуют в вашем творческом объединении?

Мой стиль - это элегантность, раскрытие каждой женщины и теперь уже мужчин как бриллианта. У меня запрещено одевать одинаковую одежду - каждая должна создавать свой уникальный образ, развивая творческие способности. В проекте царит атмосфера светскости: учу женщин манерам, элегантности, позитивному общению. У нас запрещено говорить о болезнях, политике и религии, разрешены только комплименты и хорошие новости.

Мой проект безалкогольный. Я не допускаю употребления спиртного на занятиях и встречах, чтобы сохранить атмосферу уважения и безопасности. Если мы едем за границу, небольшое количество алкоголя в умеренных пределах допускается, но с ответственным подходом, ведь я несу ответственность за здоровье и безопасность участниц.

Какие изменения происходят у женщин, которые приходят заниматься?

Многие приходят в спортивных брюках, без косметики и особого ухода за собой. После занятий у них появляются красная помада, каблучки, меняется стиль одежды - из тёмных консервативных оттенков в элегантные и яркие. Женщины начинают заботиться о себе, становятся женственнее и увереннее.

Есть ли у вас истории, когда проект помог сохранить семью?

Да, была женщина на стадии развода с очень напряжёнными отношениями. Она сказала, что благодаря проекту и моим советам спасла свой брак. Она стала мягче, женственнее, стала лучше понимать себя и перестала идти на конфликты.

Как ваш проект помогает женщинам выйти из депрессии?

Одна женщина, у которой умер супруг, была в глубокой депрессии, несмотря на достаток и поддержку семьи. Врачи не могли ей помочь. Она пришла к нам и после трёхлетия в ресторане, где мы праздновали в нарядных платьях и с красной дорожкой, почувствовала, что "вышла из скорлупы" - начала новую жизнь. Сейчас она изготавливает эксклюзивные шикарные цветы и ведёт блог, полностью изменив свой путь. Я очень рада за ее успехи!

Какие перемены в поведении и стиле вы замечаете у участниц?

Некоторые женщины бывают резковаты, вспыльчивы. Со временем это уходит, и они становятся мягче, добрее, женственнее. Даже манера разговора меняется, в голосе появляется тепло, уверенность, уважение к себе и другим. Мужчины это очень чувствуют и ценят.

Как реагируют дети участниц на ваш проект?

У меня в инстаграме больше подписчиков - детей, чем самих женщин. Дети очень хотят, чтобы мамы изменились к лучшему. Иногда насильно привозят их на занятия. Я говорю: не надо настаивать, просто привезите и оставьте - мама сама решит. Обычно, увидев ровесниц и атмосферу, женщины быстро оттаивают и остаются. Был случай, когда дети подарили маме танцевальный тур в Узбекистан. Сначала она отказывалась, но поехала и благодарила детей за этот подарок и перемены в жизни.

Расскажите, пожалуйста, о себе?

С детства я мечтала устраивать праздники для людей. У меня хорошие организаторские способности, я всегда хотела ставить спектакли, концерты - заниматься чем-то таким, что дарит радость и вдохновение.

А в 14 лет случилось что-то, что полностью изменило мою жизнь. Моя подруга захотела пойти на танцы. Я танцами никогда не занималась, была от этого далека. Но она сказала: "Я боюсь идти одна, пойдём со мной". Я согласилась.

И получилось иронично: я осталась, а она так и не начала заниматься. Но я ей благодарна - она стала для меня проводником. Я начала с народных танцев, получила базу классического, а дальше уже сама развивалась.

Тогда я была совсем юной. В Кыргызстане в то время не было ни эстрадных, ни современных танцев - только народные и классические. И я - одна из немногих женщин, которые стояли у истоков. Мы с нуля поднимали это направление. С нас всё и началось.

Я окончила Институт искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой. Много ездила на мастер-классы, и до сих пор учусь - особенно в области личностного роста. Это помогает мне развивать свои способности и как педагога, и как личности.

Про личную жизнь предпочитаю не говорить - эта тема остаётся за кадром. По своей природе я созидатель. Люблю начинать новое и не боюсь быть первой.

Вот, например, социальные танцы - я была человеком кто создал это направление. Первые республиканские конкурсы эстрадного танца тоже организовала я. Мне нравится это состояние внутренней свободы, творческой энергии, когда я что-то создаю.

Я заметила, что когда я запускаю проект - дальше подключаются люди, появляется поддержка. Социальные танцы сейчас сильно развились, эстрадные - тоже. Я много работала с взрослыми женщинами, но в какой-то момент осознала: а почему мы не работаем с мужчинами? Им ведь тоже нужна поддержка, внимание, пространство для выражения.

Это осознание пришло ко мне во время одного из обучений. Я решила попробовать, и на одном из балов у меня уже было четыре пары. Это вдохновило.

Сейчас я провожу интенсив по вальсу. У нас на тоях, на праздниках люди часто не умеют танцевать. Я хочу, чтобы вальс танцевали красиво - и мужчины, и женщины. Поэтому учу этому. И открыла ещё одно направление - аргентинское танго.

Это потрясающий стиль: красивый, интеллигентный, тонкий. Его сложнее осваивать, но он всем очень нравится - и мне, и моим ученицам. У нас уже есть пары.

Получается, танец - это не просто про движение, а про взаимоотношения. Вы замечали, как занятия влияют на личную жизнь людей? Может быть, есть примеры, когда танцы помогли изменить отношения?