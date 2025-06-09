Сборная Кыргызстана представила состав на чемпионат мира по дзюдо

Национальная сборная Кыргызстана официально объявила состав участников на предстоящий чемпионат мира по дзюдо, который пройдет в Будапеште, Венгрия. Это важное событие в спортивной жизни страны, на котором кыргызстанские спортсмены представят свои силы на мировой арене.

В заявку вошли три ведущих спортсмена страны:

Эрбол Абасбеков (весовая категория до 66 кг)

Эрлан Шеров (до 90 кг)

Эмирхан Жолдошказиев (свыше 100 кг)

Как сообщает портал sportarena.kz, эти бойцы считаются одними из лучших в стране и будут бороться за высокие результаты на чемпионате мира.

Поддержка и подготовка национальной сборной стали приоритетом для Федерации дзюдо Кыргызстана, и ожидается, что участие на мировом первенстве станет важным этапом в развитии дзюдо в стране.