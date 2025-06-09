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Симоне Индзаги подписал рекордный контракт с "Аль-Хиляль"

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- Самуэль Деди Ирие
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Итальянский тренер Симоне Индзаги официально возглавил саудовский клуб "Аль-Хиляль", подписав контракт до лета 2027 года. По данным La Gazzetta dello Sport, зарплата Индзаги составит 25 миллионов евро за сезон, что делает его самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Ранее рекорд принадлежал Хосепу Гвардиоле, главному тренеру "Манчестер Сити", который зарабатывает 23 миллиона евро в год. Также в топе по зарплатам находятся Микель Артета из "Арсенала" и Стефано Пиоли из "Аль-Насра" с доходом по 18,5 миллиона евро.

ТОП-10 самых высокооплачиваемых тренеров в 2025 году (млн евро в год

1. Симоне Индзаги ("Аль-Хиляль") - 25

2. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") - 23

3. Микель Артета ("Арсенал") - 18,5

4. Стефано Пиоли ("Аль-Наср") - 18,5

5. Дэвис Мойес ("Эвертон") - 15

6. Диего Симеоне ("Атлетико") - 13

7. Луис Энрике ("ПСЖ") - 11,5

8. Маттиас Яйссле ("Аль-Ахли") - 11,5

9. Жозе Моуринью ("Фенербахче") - 11

10. Унаи Эмери ("Астон Вилла") - 10


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URL: https://www.vb.kg/446787
Теги:
Саудовская Аравия, тренер, футбол
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