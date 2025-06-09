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В Кыргызстане часть судебных дел передадут нотариусам

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам нотариальной деятельности". Документ был принят Жогорку Кенешем 23 апреля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно закону, часть дел, которые ранее рассматривались судами, теперь смогут вести нотариусы. Это касается споров по взысканию денежных сумм, движимого имущества, алиментов и задолженностей. Главная цель - снизить нагрузку на суды и упростить процесс защиты прав граждан за счёт досудебных и внесудебных процедур.

Нотариусы смогут выносить нотариальные приказы в следующих случаях:

если требование основано на нотариально удостоверенной или простой письменной сделке;

если оформлен протест векселя о неплатеже, неакцепте или недатировании акцепта;

по делам о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей (если не требуется установление или оспаривание отцовства/материнства и участие третьих лиц);

по требованиям о взыскании обязательных платежей без учёта неустоек (исключая налоги и страхвзносы);

по требованиям работников о начисленной, но не выплаченной заработной плате.

Закон вступает в силу с 1 января 2026 года. Исключение составляют положения о взыскании алиментов, которые начнут действовать через 10 дней после официального опубликования документа.


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URL: https://www.vb.kg/446794
Теги:
нотариус, президент, судья, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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