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Татарский народный праздник Сабантуй пройдёт в Бишкеке

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14 июня в живописной Карагачёвой роще столицы состоится один из самых любимых народных праздников - Сабантуй. Начало мероприятия в 11:00. Вход свободный для всех желающих. Об этом сообщает организатор мероприятия -

татаро-башкирский культурный центр "Туган Тел".

"Сабантуй - это традиционный татарский праздник, символизирующий окончание весенних полевых работ. Он объединяет людей, сохраняет и передаёт богатое культурное наследие татарского и башкирского народов, дарит радость, веселье и ощущение единства.

В программе праздника:

- Народные игры и традиционные состязания

- Весёлые конкурсы для взрослых и детей

- Концертная программа

- Специальные гости: артист из Татарстана Ильгиз Шайхразиев, а так же народная артистка Татарстана Резеда Тухфатуллина.

Гостей ждёт тёплая атмосфера, яркие выступления и настоящий национальный колорит. Это прекрасная возможность ближе познакомиться с татарской культурой и провести день на свежем воздухе в кругу друзей и семьи.

Приглашаем всех жителей и гостей Бишкека отпраздновать Сабантуй вместе с нами!".


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URL: https://www.vb.kg/446799
Теги:
Бишкек
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