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Спаллетти уволен с поста тренера сборной Италии

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- Самуэль Деди Ирие
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Главный тренер сборной Италии по футболу Лучано Спаллетти был уволен после неожиданного поражения от Норвегии со счётом 0:3 в отборочном матче чемпионата мира, что вызвало опасения, что "Скуадра адзурра" может пропустить третий подряд чемпионат мира.

Спаллетти, 66 лет, подтвердил эту новость на пресс-конференции перед вторым матчем 1/4 финала Лиги наций УЕФА против Германии. Тренер сообщил, что Итальянская футбольная федерация проинформировала его о расторжении контракта после предстоящего матча с Молдовой в понедельник.

"Мне очень жаль. Я бы предпочёл остаться и попытаться изменить ситуацию", - сказал Спаллетти. "Но я принимаю решение об увольнении, основанное на негативных результатах".

Спаллетти возглавил сборную Италии в сентябре 2023 года, спустя всего несколько месяцев после того, как привёл "Наполи" к чемпионству в Серии А. Несмотря на успешное начало, последние неудачи команды усилили давление на тренера.

Он выразил благодарность федерации, в частности её президенту Габриэле Гравине, за поддержку в сложные моменты. Спаллетти также заявил, что намерен обратиться к федерации с просьбой о взаимном расторжении контракта, который изначально был рассчитан до 2026 года.

Среди возможных кандидатов на пост главного тренера называют Клаудио Раньери, 73-летнего бывшего наставника "Ромы", который ранее объявлял о намерении уйти из футбола.

Сборная Италии вступает в период перемен и будет бороться за путёвку на предстоящий чемпионат мира.


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URL: https://www.vb.kg/446801
Теги:
Италия, тренер, футбол
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