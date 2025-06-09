Погода
$ 87.35 - 87.65
€ 99.37 - 100.37

Улукбек Жолдошбеков стал заместителем директора спортивного колледжа

169  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Улукбек Жолдошбеков, первый кыргызстанец, завоевавший золото чемпионата Азии по вольной борьбе, назначен заместителем директора Республиканского спортивного колледжа имени Шералы Сыдыкова. Соответствующее распоряжение подписано руководством учебного заведения.

Назначение легендарного спортсмена символично: колледж, где он сам когда-то тренировался, теперь станет для него местом работы, где он сможет передавать свой опыт новым поколениям борцов.

Учебное заведение, созданное в 1971 году на базе бывшего детского дома, изначально носило название Республиканской общеобразовательной спортивной школы-интерната имени Надежды Крупской. Позже оно было преобразовано в колледж и получило имя выдающегося спортсмена и наставника Шералы Сыдыкова.

Колледж известен как одна из главных кузниц спортивных талантов Кыргызстана. Здесь готовились к Олимпийским играм и международным соревнованиям такие именитые спортсмены, как Канат Бегалиев, Руслан Тюменбаев, Данияр Кобонов, Арсен Эралиев, Акжол Махмудов, Эрназар Акматалиев, Айсулуу Тыныбекова и Айпери Медет кызы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446805
Теги:
вольная борьба, назначение, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  