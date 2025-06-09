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Кыргызстанские триатлонисты успешно выступили на IRON WIND 113 в Баку

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- Самуэль Деди Ирие
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8 июня в Баку прошли международные соревнования по триатлону на средней дистанции IRON WIND 113. В соревнованиях приняли участие атлеты из разных стран, включая Кыргызстан, чья команда показала впечатляющие результаты и завоевала призовые места.

Дистанция соревнований включала:

1,9 км плавания

90 км велогонки

21 км бега

Результаты кыргызстанских спортсменов:

Алёна Пучкина - 1 место в абсолютном зачёте среди женщин с результатом 4:54:39. Это уверенная и вдохновляющая победа, демонстрирующая высокий уровень подготовки и соревновательного духа.

Мирбек Токтогараев - 2 место в возрастной категории 35–39 лет с результатом 5:01:00. Отличное выступление и заслуженное место на пьедестале.

Назира Токоева - 1 место в категории 40–44 года, результат 5:52:43. Победа, достигнутая благодаря силе воли и упорству.

Евгения Булгакова - 4 место в категории 40–44 года с результатом 6:14:50. Сильный результат в конкурентной группе.

Выступление кыргызстанских атлетов в Баку стало настоящим примером спортивного мастерства и целеустремлённости. Поздравляем всех участников с успешным стартом и желаем новых побед на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/446811
Теги:
велоспорт, спорт, Кыргызстан
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