Погода
$ 87.35 - 87.65
€ 99.37 - 100.37

Криштиану Роналду подтвердил, что остаётся в "Аль-Насре"

189  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду официально подтвердил, что продолжит выступать за клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Таким образом, он развеял слухи о возможном уходе по окончании сезона.

"В целом, ничего не изменится. "Аль-Наср"? Да!" - сказал Роналду в ответ на вопрос журналиста после финального матча сезона.

Футболист также прокомментировал своё будущее в профессиональном спорте:

"Вы знаете, сколько мне лет… Я ближе к завершению карьеры, чем к началу. Но я должен наслаждаться каждым моментом. Если не получу серьёзную травму - буду продолжать играть".

Криштиану Роналду присоединился к "Аль-Наср" в конце 2022 года и стал ключевой фигурой в развитии Саудовской Про-лиги, привлекая внимание к чемпионату со всего мира. Его решение остаться демонстрирует приверженность проекту и страсть к игре, несмотря на возраст.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446814
Теги:
Саудовская Аравия, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  