Криштиану Роналду подтвердил, что остаётся в "Аль-Насре"

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду официально подтвердил, что продолжит выступать за клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Таким образом, он развеял слухи о возможном уходе по окончании сезона.

"В целом, ничего не изменится. "Аль-Наср"? Да!" - сказал Роналду в ответ на вопрос журналиста после финального матча сезона.

Футболист также прокомментировал своё будущее в профессиональном спорте:

"Вы знаете, сколько мне лет… Я ближе к завершению карьеры, чем к началу. Но я должен наслаждаться каждым моментом. Если не получу серьёзную травму - буду продолжать играть".

Криштиану Роналду присоединился к "Аль-Наср" в конце 2022 года и стал ключевой фигурой в развитии Саудовской Про-лиги, привлекая внимание к чемпионату со всего мира. Его решение остаться демонстрирует приверженность проекту и страсть к игре, несмотря на возраст.