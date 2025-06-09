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В Кыргызстане с 13 июня меняются тарифы на проезд в пассажирских поездах

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- Назгуль Абдыразакова
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В соответствии с приказом Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики начиная с 13 июня 2025 года вводятся изменения на тарифы для проезда в пассажирских поездах внутриреспубликанских сообщений. Об этом сообщает пресс-служба "Кыргыз темир жолу".

Основные изменения:

Введён фиксированный тариф на проезд, который не зависит от станции посадки и высадки пассажира.• Тарифы различаются в зависимости от способа оплаты - наличными или безналичным способом.

При безналичной оплате снижается стоимость проезда в стандартных вагонах по маршрутам Бишкек - Токмок, Бишкек - Каинды.

Для маршрута Бишкек - Рыбачье стоимость при безналичной оплате остаётся прежней.

Пример тарифов для стандартных вагонов:

По маршруту Каинды - Бишкек-2 и обратно: 40 сом при безналичной оплате, 60 сом - наличными.

Ранее по этому маршруту стоимость составляла от 20 до 56 сом.

По маршруту Бишкек - Токмок и обратно: 40 сом безналично, 60 сом наличными. Ранее - от 20 до 56 сом.

Стоимость билетов (сом):

Маршрут Взрослый (наличные) Взрослый (безналичные) Детский (наличные) Детский (безналичные)

Бишкек-2 - Каинды 60 40 30 20

Каинды - Бишкек-2 60 40 30 20

Бишкек-1 - Токмок 60 40 30 20

Токмок - Бишкек-1 60 40 30 20

Бишкек-2 - Рыбачье пляж 180 150 90 73

Рыбачье пляж - Бишкек-2 180 150 90 73

Вагоны повышенной комфортности (Бишкек-2 - Балыкчы пляж):

Вагон Взрослый (наличные) Взрослый (безналичные) Детский (наличные) Детский (безналичные)

Люкс 600 500 300 250

ВИП 1 000 800 500 400

ВИП купе 7 200 (за купе) 6 000 (за купе)


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URL: https://www.vb.kg/446817
Теги:
Иссык-Кульская область, Чуйская область, Кыргызстан, стоимость проезда, поезд
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