В Кыргызстане с 13 июня меняются тарифы на проезд в пассажирских поездах

В соответствии с приказом Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики начиная с 13 июня 2025 года вводятся изменения на тарифы для проезда в пассажирских поездах внутриреспубликанских сообщений. Об этом сообщает пресс-служба "Кыргыз темир жолу".
Основные изменения:
Введён фиксированный тариф на проезд, который не зависит от станции посадки и высадки пассажира.• Тарифы различаются в зависимости от способа оплаты - наличными или безналичным способом.
При безналичной оплате снижается стоимость проезда в стандартных вагонах по маршрутам Бишкек - Токмок, Бишкек - Каинды.
Для маршрута Бишкек - Рыбачье стоимость при безналичной оплате остаётся прежней.
Пример тарифов для стандартных вагонов:
По маршруту Каинды - Бишкек-2 и обратно: 40 сом при безналичной оплате, 60 сом - наличными.
Ранее по этому маршруту стоимость составляла от 20 до 56 сом.
По маршруту Бишкек - Токмок и обратно: 40 сом безналично, 60 сом наличными. Ранее - от 20 до 56 сом.
Стоимость билетов (сом):
Маршрут Взрослый (наличные) Взрослый (безналичные) Детский (наличные) Детский (безналичные)
Бишкек-2 - Каинды 60 40 30 20
Каинды - Бишкек-2 60 40 30 20
Бишкек-1 - Токмок 60 40 30 20
Токмок - Бишкек-1 60 40 30 20
Бишкек-2 - Рыбачье пляж 180 150 90 73
Рыбачье пляж - Бишкек-2 180 150 90 73
Вагоны повышенной комфортности (Бишкек-2 - Балыкчы пляж):
Вагон Взрослый (наличные) Взрослый (безналичные) Детский (наличные) Детский (безналичные)
Люкс 600 500 300 250
ВИП 1 000 800 500 400
ВИП купе 7 200 (за купе) 6 000 (за купе)