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Регистрация телефонов в Бишкеке стала испытанием для иностранцев

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- Назгуль Абдыразакова
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В редакцию VB.KG обратились жители Бишкека, столкнувшиеся с проблемами при регистрации иностранных мобильных телефонов. По их словам, сайт imei.kg часто выдает ошибки, а зарегистрировать устройство можно лишь в единственном центре в городе - на пятом этаже ЦУМа. Очереди туда выстраиваются с самого утра, а сама процедура занимает немало времени, особенно для иностранных граждан, не владеющих местными языками. Чтобы разобраться в ситуации и выслушать мнения людей, корреспондент VB.KG отправилась на место.

В очереди на регистрацию телефона стоял бишкекчанин Кайрат - он сопровождал гостью из Японии. По его словам, сразу после прилета они приобрели местную SIM-карту, чтобы гостья могла пользоваться связью. Попытались зарегистрировать устройство на сайте imei.kg, ввели все необходимые данные, однако система выдала ошибку.

"Пишет, что якобы эта SIM-карта не используется с тем телефоном, который мы хотим зарегистрировать. Хотя все сделано правильно. Это уже второй или третий случай - у нас уже была похожая ситуация с другим гражданином Японии. Помочь нам никто не смог - просто показали, куда нажимать, и всё", - рассказал он.

Главная проблема, по мнению Кайрата, в том, что точка регистрации в городе всего одна.

"Такие центры должны быть хотя бы в каждом районе. Сейчас же вся нагрузка легла на одну точку, и очереди здесь огромные", - добавил он.

Кайрат отметил, что процедура должна быть упрощена, а сама система работать без сбоев. "Мы вот только подошли минут 10-15 назад, но уже понятно, что простоим около часа. Хорошо бы, конечно, быстрее пройти, но вряд ли", - сказал он.

С похожей проблемой столкнулась и Мээрим, которая недавно вернулась из Южной Кореи. Там она приобрела новый смартфон, а по прилёту в Кыргызстан сразу получила уведомление: пользоваться устройством можно только 30 дней. Затем потребуется регистрация не то телефон заблокируют.

"Мы начали искать, где можно пройти регистрацию, и выяснилось, что в Бишкеке только в одном месте. Очередь огромная. Я пыталась всё сделать сама через сайт, но система выдает ошибку", - рассказала она.

Мээрим отмечает, что в других странах такой сложности нет: покупаешь телефон и SIM-карту - и сразу можно пользоваться. "Здесь же всё ограничено. Разрешено зарегистрировать только два телефона на одного человека - а что, если я хочу купить смартфон родственникам?".

Она добавляет, что процедура отнимает много времени и особенно тяжело приходится иностранцам. "Они не знают языка, не понимают систему. А ведь мы должны создавать для них комфортные условия, чтобы у них оставалось хорошее впечатление о нашей стране", - подытожила она.


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URL: https://www.vb.kg/446821
Теги:
ЦУМ, Бишкек, Кыргызстан, регистрация телефонов, турист
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