Французский актер и режиссер Биби Насери рассказал о своем фильме "Джамиля"

Французский актёр и сценарист Биби Насери, младший брат звезды фильма "Такси" Сами Насери, приехал в Бишкек для участия в III Международном кинофестивале, который пройдёт с 11 по 15 июня. В рамках визита он встретился с поклонниками во Французском альянсе. На встречу пришли десятки бишкекчан, а одна девушка Айпери специально приехала из Оша. Насери рассказал о съёмках своего фильма "Джамиля", проходивших в Кыргызстане, поделился своими впечатлениями о стране, отметив толерантность кыргызстанцев и мясное изобилие местной кухни. Он также вспомнил, каково это - работать с братом. При этом один из участников встречи отметил, что именно фильм "13-й район", в котором Биби Насери сыграл антагониста и выступил сценаристом вместе с известным режиссёром Люком Бессоном, сделал паркур популярным в Кыргызстане. Подробности читайте в нашем материале.

Как театр изменил судьбу братьев

Я раньше не знал, где находится Кыргызстан. Когда мне сказали, что я поеду сюда на фестиваль, я вообще не представлял, куда лечу. Но когда приехал, сразу встретил потрясающих людей и буквально влюбился в кыргызский народ. Здесь особая атмосфера - тёплая, настоящая.

Я вырос в Париже, в довольно сложном районе - таком, как показано в фильме "13-й район". Не могу точно сказать, как мне удалось вырасти в таких условиях, полных трудностей и вызовов.

Но мне повезло: я встретил мастера, который привёл нас с братом в театр. Тогда мы с Сами, моим братом, были ещё детьми, много баловались. Этот человек показал нам театр, дал шанс. Мы начинали с крошечных ролей, которые постепенно становились всё серьёзнее. Театр изменил нашу жизнь.

Несмотря на то, что наша мама француженка, а отец араб, нам было сложно. В то время арабским актёрам почти не давали ролей. Нас вечно ставили играть плохих парней - грабителей, агрессивных типов. Но всё изменилось, когда Сами получил роль в фильме "Такси". Это был первый случай, когда арабскому актёру дали не стереотипный образ, а роль настоящего француза с французским именем - Даниель. Это был прорыв.

Потом Люк Бессон предложил мне написать сценарий фильма про гетто. Я ему сказал: "Я не сценарист". А он ответил: "Ты справишься". Так и появился фильм "13-й район". Благодаря брату, благодаря этому доверию я поверил в себя и начал писать. Этот фильм изменил мою судьбу.

Это было сложно, потому что фильм был боевиком, но я хотел показать, что на самом деле происходит в таких районах. В итоге мы с Люком Бессоном нашли компромисс и сделали фильм, который вышел как "13-й район". Мне тогда было 30 лет. Сейчас мне 66, и вот уже больше 30 лет. Это моя профессия, моя жизнь.

Мои дети иногда спрашивают: "Почему ты всегда играешь злодеев?" Я им отвечаю: "Да я играю злодеев, но я работаю, а многие в нашей индустрии - нет".

После "Тринадцатого района" мы сняли фильм "Go Fast" ("Дави на газ") - историю о наркотрафике из Марокко во Францию, где впервые сыграл актёр Рошди Зем. Этот фильм стал для него важной вехой, открывшей двери в мир большого кино.

Театр против предрассудков

Позже я начал создавать театральные постановки, затрагивающие такие важные темы, как гомофобия. В некоторых регионах эта проблема ещё не так заметна, но во Франции ведётся активная борьба с гомофобией и за права женщин.

Я написал пьесу, где в мусульманской семье есть сын-гомосексуал и в которой показан процесс принятия его семьёй. Сейчас я работаю над пьесой о правах женщин - эта тема актуальна во всём мире.

Одна история - три культуры: русский, кыргызский и французский актёры

Недавно снял фильм в Кыргызстане под названием "Джамиля". Это история о дружбе и любви. Для меня это была настоящая задача, потому что я одновременно и сценарист, и режиссёр, и играю самого себя, и говорю по-русски. Так как я не запоминал свои слова на русском, человек за кадром подсказывал мне. Человек держал в руках листы с моими репликами. Иногда коллеги сидели незаметно за кадром и подсказывали мою речь.

Это было очень сложно, ведь в то же время я снимал боевик со своим братом Сами, который мы сейчас заканчиваем. Это был очень сложный период.

Я узнал о кыргызском Викторе Гюго Чингизе Айтматове, который написал повесть "Джамиля". Мы могли бы назвать фильм "Клер" но я предпочёл оставить первоначальное название, так как мы в Кыргызстане, и это очень красивое имя.

Это история о трёх друзьях, у которых был четвёртый друг, который умирал, и они восхищались им за то, как он любил свою жену. Его жена умерла, он сам умирал, и когда эти три друга убирали его вещи, они нашли письма, адресованные другой женщине.

Для них, учитывая, что он был примером в любви к своей жене, найти письма к другой женщине было невообразимо. Но когда они прочитали письма, поняли, что это была платоническая любовь - дружеская связь. Женщина писала ему советы, как лучше понять и относиться к жене.

Таким образом, у его жены была такая платоническая любовь, и эта женщина помогала ему в письмах быть хорошим мужем. После смерти жены и на пороге собственной смерти. Он и друзья решили встретить эту женщину, с которой он не виделся 30 лет.

Во время пути произошло много событий, и, читая письма, он заметил, что женщина писала и о своих друзьях - о сложных отношениях и ссорах, но при этом они оставались друзьями. Это вызвало проблемы, потому что они многое не открывали друг другу, но научились друг у друга многому.

Когда они наконец приехали к этой женщине, живущей на Иссык-Куле, оказалось, что первое письмо написала она, а все остальные - другая. Кто же писал эти письма? Вы узнаете, посмотрев фильм.

В своём фильме я хотел видеть русского актёра, кыргызского и французского - так и получилось.