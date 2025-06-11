Вместо Ленина - Посейдон

В Оше демонтировали памятник Ленину. Зато в Балыкчы смонтировали ему "достойную замену".

Владимиру Ильичу не везёт с некоторых пор на всём постсоветском пространстве. Памятники ему сносят – с глаз долой, из сердца вон. В лучшем случае перетаскивают подальше от видных мест. В Оше, говорят, так же будет. Установят снесённого Ильича где-нибудь на задворках… И даже его мавзолей на Красной площади Москвы на время парадов подвергается беспощадной драпировке.

В Кыргызской Республике пока остаётся несколько статуй вождя мирового пролетариата, и относительно этих монументов у народа нет единого мнения. Кому-то они как кость в горле, другие люди уверены, что нет никакого резона бороться с памятью.

Так или иначе, Ленин – реальный персонаж, с которым у Кыргызстана связана целая эпоха социализма. Кто такой Ленин – хотя бы приблизительно знает каждый кыргызстанец.

А кто такой Посейдон?

Немалое количество народа, как выясняется, впервые услышало это имя лишь сейчас, в начале июня 2025-го. А кое-кто из тех, кто слышал о нём раньше, со знанием дела рассуждают, чью именно статую установили на иссык-кульском пляже… И приходят к выводу, что никакой это не Посейдон, а самый обыкновенный Нептун – бог морей.

Тут нужна поправочка: Нептун и Посейдон – одно и то же, только национальности разные. Посейдон – бог древнегреческий, Нептун – древнеримский. И если спорить о том, кого именно мы лицезреем на пляже, то можно задуматься и о второй скульптуре: это грек Зевс или римлянин Юпитер?

Разницы, впрочем, нет. Один, как говорится, хрен. Точнее – два хрена (памятника-то два). Вопрос в другом: откуда и для чего они там взялись?

Ленина в Оше сносили тайно, под покровом ночи. Но по крайней мере с ведома и по поручению мэрии города. Зевса и Посейдона (будем считать, что это всё-таки они) воткнули в пляжный интерьер тоже как-то тихо и незаметно. И даже мэр Балыкчы Анарбек уулу Азамат не может ничего толком сказать по этому поводу:

- Часть территории пляжа передана инвесторам – компании Green City. Эта компания оформляет часть территории по собственному проекту. Как выяснилось, они планировали оформить пирс в греческом стиле, а статуи являются частью этой композиции. Дизайн и установку фигур с мэрией не согласовывали…

Жители Прииссыккулья тем временем пребывают в недоумении. Где Древняя Греция – и где современный Кыргызстан. Какое отношение эти двое имеют к кыргызам и нашему священному озеру? Вот в датском Копенгагене, например, есть статуя Русалочки, к которой нет никаких вопросов: это героиня сказки датчанина Андерсена. А что символизируют на берегу Иссык-Куля эти двое неопознанных?

Может, инвесторы задались целью просветить кыргызский народ и приобщить его к европейской мифологии? Может, просто "чтоб было красиво"? Сомнительно: особой красотой эти шедевры не блещут… Может, решили увековечить первое место, занятое Кыргызстаном по греко-римской борьбе на завершившемся на днях турнире в Монголии?

Некоторые комментаторы высказывают дельную мысль: если уж приспичило ставить памятники, почему бы не обратиться к кыргызскому фольклору? У нас есть свои персонажи – романтичнее и поэтичнее греко-римских мужиков. Богатыри Улан и Санташ, например, давшие название воюющим на Иссык-Куле ветрам.

А вообще, начинать облагораживать пляжи и привлекать туристов следовало бы с другого. Те же деньги, которые вбухиваются, "чтоб было красиво", лучше потратить на то, чтобы было безопасно. Спасатели и медики снова с дрожью ждут открытия туристического сезона с традиционными плохо контролируемыми скутерами и прочей водной нечистью, от которой ежегодно страдают и те, кто читал легенды Древней Греции, и те, кто с ними не знаком.