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Криштиану Роналду защитил Ламина Ямала после поражения в финале Лиги наций

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- Самуэль Деди Ирие
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Криштиану Роналду встал на защиту юного таланта Ламина Ямала после поражения сборной Испании от Португалии в финале Лиги наций УЕФА, состоявшемся в воскресенье вечером.

17-летний вингер "Барселоны", которого называют будущей суперзвездой мирового футбола, не смог проявить себя в решающем матче, завершившемся ничьей 2:2 и победой Португалии по пенальти - 5:3. Несмотря на потрясающий сезон - победы на Евро-2024, в Ла Лиге и Кубке Испании - Ямал был явно расстроен после финала: он покинул поле, не дождавшись празднования соперников.

После матча Роналду высоко оценил талант Ямала, но призвал общественность и прессу снизить давление на молодого игрока.

"Ему всего 17 лет, а он уже показывает невероятный уровень, - сказал Роналду. - Он выиграет много трофеев - и командных, и личных. Он - феномен. Но нужно оставить его в покое, вот о чём я прошу. У него впереди долгая карьера, и он ещё не раз выиграет Лигу наций".

Финал стал первым матчем, в котором Роналду и Ямал вышли на поле одновременно - символическая встреча двух поколений. В прошедшем сезоне Ямал забил 16 голов и отдал 16 результативных передач за "Барселону" во всех турнирах.

40-летний Роналду не сдержал эмоций после победы - третьего большого трофея с национальной сборной. Он посвятил эту победу своим партнёрам по команде и близким, присутствовавшим на стадионе.

"Побеждать с Португалией - всегда особенное чувство, - отметил он. - У меня много титулов с клубами, но ничто не сравнится с победой за страну. Это слёзы радости, выполненный долг. Быть капитаном этого поколения - большая гордость".

Роналду также подчеркнул, что этот успех придаёт сборной Португалии уверенность в преддверии чемпионата мира 2026 года.

"Эта победа даёт нам веру в то, что мы можем обыграть любую команду в мире".

Финал Лиги наций может войти в историю как момент символической передачи эстафеты - от одного из величайших игроков в истории футбола к потенциальной звезде нового поколения.


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URL: https://www.vb.kg/446826
Теги:
футбол
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