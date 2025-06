Роман Абрамович: "Я больше не вернусь в профессиональный футбол"

Бывший владелец "Челси" Роман Абрамович впервые за три года прокомментировал свою вынужденную продажу клуба, заявив, что не собирается возвращаться в профессиональный футбол.

В интервью для книги "Sanctioned: The Inside Story of the Sale of Chelsea FC" российский миллиардер отметил, что завершил футбольную главу своей жизни, но не исключил участия в социальных инициативах.

"Меня больше не интересует роль владельца или функционера. Возможно, я помогу академиям и молодым игрокам из сложных условий. Но клубов у меня больше не будет", - сказал он.

Абрамович приобрёл "Челси" в 2003 году за £140 млн и за 19 лет привёл клуб к множеству трофеев, включая пять чемпионств Англии и две победы в Лиге чемпионов. В 2022 году он был вынужден продать клуб после введения санкций Великобританией из-за предполагаемых связей с Кремлём.

Он добавил, что надеется однажды посетить матч и попрощаться с клубом:

"Может быть, когда-нибудь я смогу сказать "Челси" прощай лично. Но не более того".