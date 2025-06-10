Александр Бельдинов назначен главным тренером ФК "Кыргызалтын"

Кара-Балтинский футбольный клуб "Кыргызалтын" официально объявил о назначении Александра Леонидовича Бельдинова на пост главного тренера команды. Это назначение стало важным шагом в развитии клуба, который рассчитывает на укрепление своих позиций в Премьер-лиге Кыргызстана.

Александр Бельдинов - признанный специалист с большим тренерским опытом и лицензией категории "А". За свою карьеру он работал в таких ведущих клубах страны, как "Алга", "Абдыш-Ата", "Алай", "Дордой" и "ОшМУ-Алдиер". Среди ключевых достижений тренера - чемпионство с "Нефтчи" (Кочкор-Ата) в 2010 году, где он входил в тренерский штаб, а также третье место с "Алгой" в Премьер-лиге в 2016 году.

Бельдинов известен своей способностью выстраивать дисциплинированную игру и развивать молодых футболистов, что особенно ценно для амбициозного "Кыргызалтын". Под его руководством команда намерена продемонстрировать улучшенную игру и бороться за высокие места в чемпионате.

В клубе выразили уверенность, что опыт и профессионализм Александра Леонидовича помогут "Кыргызалтыну" добиться новых побед и поднять уровень футбола в Кара-Балте и всей стране.

Ожидается, что уже в ближайших матчах под руководством Бельдинова команда проявит свою обновлённую силу и сыгранность. ФК "Кыргызалтын" и болельщики желают новому тренеру успехов и долгих плодотворных лет работы!