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Сборная Кыргызстана стартует на чемпионате CAFA-2025 в Таджикистане

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- Самуэль Деди Ирие
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Молодёжная сборная Кыргызстана (U-20) готовится к участию в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA U-20), который пройдет с 10 по 17 июня 2025 года в городах Гиссар и Турсунзаде (Таджикистан).

По итогам жеребьёвки кыргызская команда попала в группу "А", где сыграет с молодёжными сборными Таджикистана и Афганистана. В другой группе "В" за выход в финал поборются Иран, Узбекистан и Туркменистан.

Матчи будут проходить на Центральном стадионе Гиссара и на "ТАЛКО-Арене" в Турсунзаде. Турнир проводится по круговой системе: команды в каждой группе сыграют между собой по одному матчу, после чего победители групп встретятся в финале, а команды, занявшие вторые места, сыграют за третье место. Также предусмотрена встреча за пятое-шестое места.

Расписание матчей сборной Кыргызстана:

12 июня, 18:00 - Кыргызстан - Афганистан (Турсунзаде, "ТАЛКО-Арена")

14 июня, 22:00 - Таджикистан - Кыргызстан (Гиссар, Центральный стадион)

Сборная Кыргызстана U-20 рассчитывает на успешное выступление и борьбу за призовые места на турнире.


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URL: https://www.vb.kg/446834
Теги:
Таджикистан, футбол, Кыргызстан
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