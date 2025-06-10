Айдар Абдыжалил уулу - лучший игрок Суперлиги по футзалу 2025 года

Айдар Абдыжалил уулу признан лучшим игроком чемпионата Кыргызстана по футзалу сезона 2025 года, сообщает Prosports.kz. Нападающий выступал за клуб "ОшМУ" и забил впечатляющие 39 голов за сезон.

Команда "ОшМУ" уверенно прошла предварительный этап Суперлиги, но выбыла из борьбы в первом раунде плей-офф, уступив "Канту". В Кубке Кыргызстана "ОшМУ" дошла до финала, где потерпела поражение от "Топ Тоголок".

На церемонии награждения 8 июня Айдар Абдыжалил уулу отсутствовал, и приз за лучшего игрока получил его представитель.

Этот успех подтверждает высокий уровень мастерства Айдара и его вклад в развитие футзала в стране.