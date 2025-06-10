После короткого перерыва Чемпионат Кыргызстана по футболу возобновляет свои матчи. Впереди - 12-й тур, который обещает быть особенно интересным и насыщенным.

Главной новостью этого тура стало то, что команда "Алга" проведет свой первый домашний матч на новом стадионе, построенном и оборудованном в соответствии со стандартами FIFA. Это важный шаг для клуба и всего кыргызстанского футбола.

Организаторы призывают болельщиков следить за новостями Премьер-Лиги и активно поддерживать свои команды на трибунах новых и обновленных арен.

Премьер-Лига возвращается - впереди нас ждут захватывающие футбольные баталии!