Кыргызстанский боец Саламат Орозакунов сразится в Дубае

Кыргызский боец смешанных единоборств Саламат Орозакунов объявлен участником престижного турнира 971 FC, который пройдет 14 июня в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты).

Поединок пройдет в весовой категории до 77 кг. Соперником Саламата станет опытный египетский боец Мухаммед Салем с рекордом 7 побед и 2 поражения. Сам Орозакунов имеет в своем активе 5 побед и 4 поражения.

Турнир 971 FC славится сильным составом бойцов из разных стран, и этот поединок станет важным этапом в карьере кыргызстанца, который стремится укрепить свои позиции на международной арене.

Поклонники и спортивная общественность желают Саламат Орозакунову удачи и ждут яркого и зрелищного боя. Трансляция события пройдет в онлайн-формате, что позволит болельщикам по всему миру поддержать своего спортсмена.

Напомним, что подобные международные поединки способствуют развитию ММА в Кыргызстане и открывают новые возможности для талантливых бойцов страны.