Результаты турнира по армейскому рукопашному бою "Я – патриот"

Со 2 по 3 июня во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула состоялись международные соревнования по армейскому рукопашному бою "Я – патриот". В турнире приняли участие спортсмены из Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси и России.
Соревнования собрали сильнейших бойцов в различных весовых категориях, как среди мужчин, так и среди женщин. По итогам состязаний победители и призёры были награждены дипломами и медалями, которые вручили представители Дирекции по неолимпийским видам спорта.
Победители в мужских категориях:
60 кг - 1 место: Баястан Өмүрзаков
65 кг - 1 место: Таласбек Муктаров
70 кг - 1 место: Николай Нестерук
75 кг - 1 место: Иван Симаков
80 кг - 1 место: Олжобай Курманбеков
85 кг - 1 место: Кубат Талантбеков
90 кг - 1 место: Асанбек Алымсейитов
95 кг - 1 место: Валерий Курочкин
Свыше 95 кг - 1 место: Касиет Кубанычбек уулу
Победители среди женщин:
60 кг - 1 место: Алла Ивашкеевна
65 кг - 1 место: Татьяна Другаченко
70 кг - 1 место: Алина Вебер
Свыше 70 кг - 1 место: Екатерина Мартыковская
Кроме того, были проведены соревнования по дисциплине самооборона в нескольких весовых категориях, где также определились лидеры.
Этот международный турнир способствовал развитию армейского рукопашного боя в регионе и укреплению спортивных связей между странами-участницами. Участники продемонстрировали высокий уровень мастерства и боевого духа, что стало важным событием для всех любителей и профессионалов боевых искусств.