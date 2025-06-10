Украинский боксер Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры

Известный украинский боксер Василий Ломаченко официально завершил спортивную карьеру. Об этом сообщил "РБ Спорт" со ссылкой на посты самого спортсмена в соцсетях.

"В жизни каждого боксера наступает момент, когда он вешает перчатки на гвоздь. В нашей истории этот день наступил", - написал Ломаченко.

За время карьеры он одержал 18 побед и потерпел 3 поражения. Последний поединок прошёл 12 мая 2024 года, в котором Ломаченко одержал победу над австралийцем Джорджем Камбососом.

37-летний спортсмен - трёхкратный чемпион мира в разных весовых категориях, двукратный олимпийский чемпион, а также двукратный чемпион мира и Европы.