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В Бакай-Ате четверо мужчин задержаны за дачу взятки по делу о наркотиках

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- Назгуль Абдыразакова
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Четверо жителей Бакай-Атинского района задержаны при попытке дать взятку в размере 20 тысяч сомов сотруднику службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР. Об этом сообщили в УВД Таласской области.

По данным ведомства, задержанные С.Р., С.Н., С.Р. (все 1985 года рождения) и М.А. (1986 года рождения) хотели добиться послабления в деле, связанном с незаконным оборотом наркотиков.

По данному факту следственная служба областной милиции возбудила уголовное дело по статье 345 УК КР ("Дача взятки").

Решением Таласского городского суда подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/446842
Теги:
задержание, наркотики, Таласская область, милиция
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