Камчыбек Ташиев поздравил Узбекистан с выходом на чемпионат мира

Председатель Футбольного союза Кыргызстана и глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев посетил Ташкент, где поздравил руководство Футбольной ассоциации Узбекистана с выходом национальной сборной на чемпионат мира.

Во время встречи с президентом Ассоциации Баходиром Курбановым и первым вице-президентом Равшаном Ирматовым кыргызская сторона отметила высокий уровень подготовки команды и поблагодарила коллег за вклад в развитие футбола в регионе.

Камчыбек Ташиев подчеркнул, что успех узбекской сборной стал важным событием не только для страны, но и для всей Центральной Азии. В знак уважения он вручил принимающей стороне памятные подарки. В ответ получил футболку сборной Узбекистана - символ дружбы и спортивной солидарности.