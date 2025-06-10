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Камчыбек Ташиев поздравил Узбекистан с выходом на чемпионат мира

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Председатель Футбольного союза Кыргызстана и глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев посетил Ташкент, где поздравил руководство Футбольной ассоциации Узбекистана с выходом национальной сборной на чемпионат мира.

Во время встречи с президентом Ассоциации Баходиром Курбановым и первым вице-президентом Равшаном Ирматовым кыргызская сторона отметила высокий уровень подготовки команды и поблагодарила коллег за вклад в развитие футбола в регионе.

Камчыбек Ташиев подчеркнул, что успех узбекской сборной стал важным событием не только для страны, но и для всей Центральной Азии. В знак уважения он вручил принимающей стороне памятные подарки. В ответ получил футболку сборной Узбекистана - символ дружбы и спортивной солидарности.


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URL: https://www.vb.kg/446843
Теги:
Камчыбек Ташиев, Узбекистан, футбол, чемпионат мира, Кыргызстан
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