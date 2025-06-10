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Новым главным тренером "Абдыш-Аты" стал Хуршит Лутфуллаев

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- Самуэль Деди Ирие
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Футбольный клуб "Абдыш-Ата" (Кант) объявил о назначении нового главного тренера. Команду в сезоне 2025 года возглавит опытный кыргызстанский специалист Хуршит Мухтаржанович Лутфуллаев.

Лутфуллаев хорошо знаком с системой клуба - ранее он руководил молодежной командой "Абдыш-Аты", а также работал в столичной "Алге". Его стиль отличается строгой тактической дисциплиной, вниманием к техническому развитию игроков и построением сплоченного коллектива.

Назначение Лутфуллаева символизирует новый этап в развитии "Абдыш-Аты". Кантский клуб стабильно входит в число претендентов на чемпионство и нацелен в 2025 году подтвердить свой статус одного из лидеров Премьер-лиги Кыргызстана.

Особое внимание новый тренер традиционно уделяет работе с молодежью - направлению, в котором "Абдыш-Ата" добилась больших успехов в последние годы. Ожидается, что под его руководством команда продолжит развивать молодых талантов и усиливать конкурентоспособность на национальной арене.

Справка:

Полное имя: Лутфуллаев Хуршит Мухтаржанович

Новая должность: Главный тренер ФК "Абдыш-Ата"

Прошлые клубы: "Абдыш-Ата U-21", "Алга" (Бишкек)

Сезон: Премьер-лига Кыргызстана 2025


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URL: https://www.vb.kg/446844
Теги:
футбол, Кыргызстан
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