Кыргызстан U-23 уступил Узбекистану в товарищеском матче в Ташкенте

Молодёжная сборная Кыргызстана (U-23) провела контрольную встречу с ровесниками из Узбекистана в рамках подготовки к предстоящим международным турнирам. Матч состоялся на стадионе "Жар" в Ташкенте и завершился победой хозяев со счётом 3:1.

В первом тайме кыргызстанцы активно начали игру, демонстрируя стремление к контролю мяча и быстрым переходам в атаку. Однако уже к середине тайма сборная Узбекистана сумела воспользоваться своими моментами и открыть счёт. До перерыва хозяева ещё дважды отличились, эффективно используя ошибки в обороне кыргызской команды.

Во втором тайме сборная Кыргызстана смогла выровнять игру и провела несколько опасных атак. Один из эпизодов завершился голом престижа, который немного сократил разницу в счёте - 3:1. Тем не менее, на большее времени и сил не хватило.

Этот матч стал важным опытом для тренерского штаба и игроков, поскольку он выявил как слабые стороны в организации обороны, так и положительные моменты в переходе из обороны в атаку.

Итоговый счёт: Узбекистан (U-23) - 3:1 - Кыргызстан (U-23)

Место проведения: Стадион "Жар", Ташкент

Сборная Кыргызстана продолжает подготовку к будущим международным соревнованиям, и подобные матчи позволяют команде набирать форму и наигрывать боевой состав.