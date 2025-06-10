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Два клуба из Кыргызстана будут участвовать в Кубке АФК-2025

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызский клуб "Мурас Юнайтед" примет участие в ежегодном международном футбольном турнире, проводимый Азиатской конфедерацией футбола (АФК) - Кубке президента АФК. Команда стала вторым представителем страны в третьем по силе клубном турнире Азии. Команда из Джалал-Абада получила путёвку как обладатель Кубка Кыргызстана. Ранее участие в турнире подтвердил чемпион страны - кантский клуб "Абдыш-Ата".

Изначально места в турнире были зарезервированы для представителей таких стран, как Палестина, Непал, Шри-Ланка, Йемен и Пакистан. Однако из-за несоответствия лицензии АФК их клубы не были допущены к участию, и вакантные квоты были перераспределены. Благодаря этому Кыргызстан получил право заявить сразу две команды на отборочный этап.

Обе кыргызские команды начнут выступление в турнире 12 августа 2025 года. Жеребьёвка и подробности о соперниках будут объявлены в ближайшее время.

Участие двух клубов в международном турнире - значимое событие для всего кыргызского футбола. Это даст игрокам ценный международный опыт и укрепит позицию страны на футбольной карте Азии.


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URL: https://www.vb.kg/446847
Теги:
футбол, Кыргызстан
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