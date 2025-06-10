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Камчыбек Ташиев передал НЦОМиД эндоскоп на 16,5 млн сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев прибыл в Национальный центр охраны материнства и детства и ознакомился с деятельностью учреждения. В соответствии с ранее поступившим обращением врачей центра он вручил комплект медицинского оборудования - эндоскоп марки SonoScape 550 стоимостью 16,5 млн сомов для отделения детской эндоскопии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, оборудование позволит проводить исследования внутренних полостных органов и выполнять различные хирургические манипуляции, что облегчит работу медицинского персонала при хирургических вмешательствах и лечении различных заболеваний у детей.


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URL: https://www.vb.kg/446850
Теги:
дети, здоровье, медицина, Камчыбек Ташиев, Минздрав
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