Камчыбек Ташиев передал НЦОМиД эндоскоп на 16,5 млн сомов

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев прибыл в Национальный центр охраны материнства и детства и ознакомился с деятельностью учреждения. В соответствии с ранее поступившим обращением врачей центра он вручил комплект медицинского оборудования - эндоскоп марки SonoScape 550 стоимостью 16,5 млн сомов для отделения детской эндоскопии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, оборудование позволит проводить исследования внутренних полостных органов и выполнять различные хирургические манипуляции, что облегчит работу медицинского персонала при хирургических вмешательствах и лечении различных заболеваний у детей.