В Чолпон-Ате прошёл II этап Чемпионата Кыргызстана по дуатлону

7 июня 2025 года в городе Чолпон-Ата состоялся II этап Чемпионата Кыргызской Республики по дуатлону. Соревнования собрали участников различных возрастных и квалификационных категорий, включая профессионалов, юниоров и детей.
Мероприятие прошло под эгидой Федерации триатлона Кыргызской Республики. Участники соревновались на различных дистанциях, в зависимости от своей категории:
Категории и дистанции:
Elite (мужчины и женщины) – Спринт: 5 км бег, 20 км вело, 2 км бег
Para Elite (PTVI и PTS) – Спринт: 5 км бег, 20 км вело, 2 км бег
Junior (юноши и девушки) – Спринт: 5 км бег, 20 км вело, 2 км бег
U15 (мальчики и девочки) – Суперспринт: 2 км бег, 8 км вело, 1 км бег
Дети 11–12 лет – 1 км бег, 6 км вело, 500 м бег
Дети 9–10 лет – 800 м бег, 2 км вело, 400 м бег
Дети 7–8 лет – 200 м бег, 800 м вело, 100 м бег
Победители II этапа:
Elite:
Мужчины:
1. Артем Ханадеев
2. Амир Молдобаев
3. Темирлан Абдрахимов
Женщины:
1. Ангелина Блиндул
2. Анна Крамаренко
3. Надежда Чигакова
Para Elite:
PTVI (мужчины):
1. Жылдызбек Жыргылбек уулу
2. Жалалдин Абдувалиев
PTS (мужчины):
1. Айдар Исаков
PTVI (женщины):
1. Гульназ Жузбаева
Юноши:
1. Улукбек Асанов
2. Адамхан Саламатов
3. Илим Садыко
Девушки:
1. Екатерина Марченко
2. Янина Шкуратова
3. Надежда Дудина
U15:
Мальчики:
1. Атай Кымбатов
2. Дмитрий Акимов
3. Даниил Веретенов
Девочки:
1. Татьяна Кокина
2. Дарья Чигакова
3. Айбийке Мусаева
Дети 11–12 лет:
1. Данил Васильев
2. Андрей Гибельгаус
3. Максим Балинов
Дети 9–10 лет:
1. Амангельды Тилеков
2. Матвей Сальченко
3. Байаман Кубанычбеков
Дети 7–8 лет:
Мальчики:
1. Арлан Торогельдиев
2. Тимур Барабанов
Девочки:
1. Жамиля Омурчиева
2. Вероника Кучеева
3. Лия Николаева
Дополнительно в возрастной категории девочек награды также получили:
Кира Тупикина
Данайым Азаматова
Айбегим Азаматова
Данелия Торогельдиева
Сафина Артыкходжаева
Полные протоколы соревнований размещены на официальном сайте Федерации триатлона КР.