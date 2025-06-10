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В Чолпон-Ате прошёл II этап Чемпионата Кыргызстана по дуатлону

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- Самуэль Деди Ирие
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7 июня 2025 года в городе Чолпон-Ата состоялся II этап Чемпионата Кыргызской Республики по дуатлону. Соревнования собрали участников различных возрастных и квалификационных категорий, включая профессионалов, юниоров и детей.

Мероприятие прошло под эгидой Федерации триатлона Кыргызской Республики. Участники соревновались на различных дистанциях, в зависимости от своей категории:

Категории и дистанции:

Elite (мужчины и женщины) – Спринт: 5 км бег, 20 км вело, 2 км бег

Para Elite (PTVI и PTS) – Спринт: 5 км бег, 20 км вело, 2 км бег

Junior (юноши и девушки) – Спринт: 5 км бег, 20 км вело, 2 км бег

U15 (мальчики и девочки) – Суперспринт: 2 км бег, 8 км вело, 1 км бег

Дети 11–12 лет – 1 км бег, 6 км вело, 500 м бег

Дети 9–10 лет – 800 м бег, 2 км вело, 400 м бег

Дети 7–8 лет – 200 м бег, 800 м вело, 100 м бег

Победители II этапа:

Elite:

Мужчины:

1. Артем Ханадеев

2. Амир Молдобаев

3. Темирлан Абдрахимов

Женщины:

1. Ангелина Блиндул

2. Анна Крамаренко

3. Надежда Чигакова

Para Elite:

PTVI (мужчины):

1. Жылдызбек Жыргылбек уулу

2. Жалалдин Абдувалиев

PTS (мужчины):

1. Айдар Исаков

PTVI (женщины):

1. Гульназ Жузбаева

Юноши:

1. Улукбек Асанов

2. Адамхан Саламатов

3. Илим Садыко

Девушки:

1. Екатерина Марченко

2. Янина Шкуратова

3. Надежда Дудина

U15:

Мальчики:

1. Атай Кымбатов

2. Дмитрий Акимов

3. Даниил Веретенов

Девочки:

1. Татьяна Кокина

2. Дарья Чигакова

3. Айбийке Мусаева

Дети 11–12 лет:

1. Данил Васильев

2. Андрей Гибельгаус

3. Максим Балинов

Дети 9–10 лет:

1. Амангельды Тилеков

2. Матвей Сальченко

3. Байаман Кубанычбеков

Дети 7–8 лет:

Мальчики:

1. Арлан Торогельдиев

2. Тимур Барабанов

Девочки:

1. Жамиля Омурчиева

2. Вероника Кучеева

3. Лия Николаева

Дополнительно в возрастной категории девочек награды также получили:

Кира Тупикина

Данайым Азаматова

Айбегим Азаматова

Данелия Торогельдиева

Сафина Артыкходжаева

Полные протоколы соревнований размещены на официальном сайте Федерации триатлона КР.


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URL: https://www.vb.kg/446851
Теги:
спорт, Кыргызстан
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