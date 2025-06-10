В Бишкеке молодожёны устроили праздник детям вместо пышной свадьбы

В день Арафа молодая пара Айдар и Адилия решила провести свою свадебную церемонию особенным образом - без излишней роскоши и затрат, но с большой душой. Они приехали в Центр для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Акниет", чтобы разделить своё счастье с теми, кто особенно нуждается во внимании и тепле. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, после официального бракосочетания молодожёны направились в центр, а воспитанники стали свидетелями по-настоящему трогательного события.

В честь праздника для детей накрыли праздничный стол, угощения сопровождались смехом, теплыми пожеланиями и доброй атмосферой.