Кыргызстан представил опыт по снижению рисков бедствий на GP2025 в Женеве

С 2 по 6 июня в Женеве прошла Глобальная платформа по снижению риска бедствий (GP2025), организованная Управлением ООН по снижению риска бедствий (UNDRR). В форуме приняли участие более 3 000 делегатов из 140 стран - представители правительств, международных и неправительственных организаций, научных институтов и гражданского сектора.

Одним из ключевых событий форума стало вручение престижной международной премии Sasakawa Award Глобальной сети по снижению риска бедствий (GNDR). Эта награда подчеркнула важность вклада гражданского общества в защиту уязвимых групп населения и развитие устойчивых стратегий реагирования на климатические катастрофы. Среди отмеченных стран оказалась и Центральная Азия - в частности, Кыргызстан.

Организация "Бир Дуйно Кыргызстан" представила на платформе результаты Национального семинара по локализации системы раннего предупреждения, прошедшего в мае. Исследование проводилось по международной методологии Views from the Frontline, разработанной GNDR. Кыргызстанская команда подчеркнула необходимость комплексного анализа рисков на уровне сообществ, развития трансграничного сотрудничества и цифровых решений - таких как спутниковый мониторинг и использование ИИ.

Особое внимание на сессиях форума было уделено участию женщин, молодёжи, людей с инвалидностью и сельских жителей в процессах принятия решений. Были озвучены конкретные предложения по расширению партнёрской сети GNDR в Центральной Азии и локализации международных стратегий в условиях ограниченного доступа к информации.

5 июня состоялась межстрановая сессия GNDR с участием представителей Кыргызстана, Ганы, Колумбии, Бангладеш, Перу, Нигера и Доминиканской Республики. Участники обменялись опытом по внедрению систем раннего предупреждения, адаптированных к условиям конкретных регионов.

Кроме того, "Бир Дуйно Кыргызстан" активно участвовала в сессиях UN Major Groups, выступала на платформе Ignite Stage и участвовала в обсуждениях, посвящённых цифровой трансформации, инклюзии и гендерным вопросам. Организация также укрепила сотрудничество с международными партнёрами - IFRC, Caritas Швейцария, SDC, ECHO и ADPC.

В итоговом документе GP2025 подчёркивается: устойчивость невозможна без справедливого и инклюзивного участия всех групп населения. Участие Кыргызстана и вклад "Бир Дуйно" стали примером того, как локальные инициативы могут формировать международные подходы к снижению риска бедствий и построению безопасного будущего.