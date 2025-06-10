Погода
$ 87.31 - 87.66
€ 99.37 - 100.37

В Кадамжайском районе задержан начальник Службы охраны МВД

216  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кадамжайском районе Баткенской области задержан начальник Службы охраны МВД КР, майор милиции Т.К.А. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, он систематически вымогал у подчинённых сотрудников суммы от 10 до 30 тысяч сомов ежемесячно. Денежные средства брались как из оплаты за сверхурочные работы, так и из основной заработной платы.

В результате совместных мероприятий с ОВР МВД КР по Баткенской области Т.К.А. был задержан при очередном сборе денег в размере 95 000 сомов.

В настоящий момент подозреваемый помещён в ИВС ГКНБ КР по Баткенской области. По факту вымогательства взятки проводится досудебное расследование.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446856
Теги:
Баткенская область, вымогательство, задержание, ГКНБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  