В Кадамжайском районе задержан начальник Службы охраны МВД

В Кадамжайском районе Баткенской области задержан начальник Службы охраны МВД КР, майор милиции Т.К.А. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, он систематически вымогал у подчинённых сотрудников суммы от 10 до 30 тысяч сомов ежемесячно. Денежные средства брались как из оплаты за сверхурочные работы, так и из основной заработной платы.

В результате совместных мероприятий с ОВР МВД КР по Баткенской области Т.К.А. был задержан при очередном сборе денег в размере 95 000 сомов.

В настоящий момент подозреваемый помещён в ИВС ГКНБ КР по Баткенской области. По факту вымогательства взятки проводится досудебное расследование.