Таможенники выявили нарушение при ввозе автомобиля Tesla

Сотрудники Железнодорожной таможни "Северная" выявили недостоверное декларирование при ввозе 6 автомобилей Tesla Cybertruck 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ГТС. По ее данным, автомобили были заявлены как легковые с льготами, однако по классификации относятся к грузовым пикапам.

Из-за этого льготы по НДС и таможенной пошлине не применяются, сумма доначислений составила 16 266 586 сомов. Материалы переданы в Следственное управление ГТС.

Tesla Cybertruck были оформлены по процедуре "условный выпуск" с кодом ТН ВЭД 8703 (легковые), тогда как по решению Таможенного союза им соответствует код 8704 (грузовые).

Ввоз грузовых электромобилей не подпадает под льготы по налогам и пошлинам, предусмотренные для легковых электромобилей.