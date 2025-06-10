"ОшМУ" и "Мурас Юнайтед" стали членами КФС

10 июня 2025 года в здании "Технопарка" состоялся очередной Конгресс Кыргызского футбольного союза (КФС). В заседании приняли участие представители футбольной лиги, футбольных клубов, региональных ассоциаций и других организаций, входящих в состав КФС и занимающихся развитием футбола в стране. В качестве наблюдателя на Конгрессе присутствовал специалист Азиатской футбольной конфедерации Йогеш Десаи.

В соответствии с утверждённой повесткой дня, на Конгрессе был заслушан и принят отчёт о деятельности КФС за 2024 год. Также были утверждены финансовый и аудиторский отчёты за прошедший год.

В рамках заседания состоялись выборы в состав нового Контрольно-ревизионного и аудиторского комитета КФС. По итогам голосования в комитет вошли: Аскар Кенжетаев, Жаныбек Таиров и Эркинбек Акунбеков.

Также был избран новый Избирательный комитет в составе: Мурат Осмонов, Ергали Аманбаев и Александр Орехов.

Одним из ключевых вопросов Конгресса стало рассмотрение заявок футбольных клубов "ОшМУ" и "Мурас Юнайтед" на вступление в члены КФС. Делегаты единогласно проголосовали за принятие клубов. Таким образом, общее количество футбольных организаций, входящих в состав КФС, достигло 30.

Это решение стало важным шагом в направлении развития и профессионализации футбола в Кыргызстане, свидетельствуя о росте вовлечённости и расширении футбольного движения по всей стране.