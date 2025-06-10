Погода
$ 87.31 - 87.66
€ 99.37 - 100.37

"ОшМУ" и "Мурас Юнайтед" стали членами КФС

223  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

10 июня 2025 года в здании "Технопарка" состоялся очередной Конгресс Кыргызского футбольного союза (КФС). В заседании приняли участие представители футбольной лиги, футбольных клубов, региональных ассоциаций и других организаций, входящих в состав КФС и занимающихся развитием футбола в стране. В качестве наблюдателя на Конгрессе присутствовал специалист Азиатской футбольной конфедерации Йогеш Десаи.

В соответствии с утверждённой повесткой дня, на Конгрессе был заслушан и принят отчёт о деятельности КФС за 2024 год. Также были утверждены финансовый и аудиторский отчёты за прошедший год.

В рамках заседания состоялись выборы в состав нового Контрольно-ревизионного и аудиторского комитета КФС. По итогам голосования в комитет вошли: Аскар Кенжетаев, Жаныбек Таиров и Эркинбек Акунбеков.

Также был избран новый Избирательный комитет в составе: Мурат Осмонов, Ергали Аманбаев и Александр Орехов.

Одним из ключевых вопросов Конгресса стало рассмотрение заявок футбольных клубов "ОшМУ" и "Мурас Юнайтед" на вступление в члены КФС. Делегаты единогласно проголосовали за принятие клубов. Таким образом, общее количество футбольных организаций, входящих в состав КФС, достигло 30.

Это решение стало важным шагом в направлении развития и профессионализации футбола в Кыргызстане, свидетельствуя о росте вовлечённости и расширении футбольного движения по всей стране.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446859
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  