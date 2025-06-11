Ректор УЖМК назвал "нацизмом" рейд московского ОМОНа против мигрантов

Шерзодхон Кудратходжа, ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана, жестко отреагировал на недавние события, связанные с рейдом московского ОМОНа в общежитии для трудовых мигрантов. Он назвал действия силовиков "обыкновенным нацизмом" и выразил беспокойство по поводу жестокого обращения с соотечественниками.

Ректор подчеркнул, что миграция трудовых ресурсов - естественный процесс для развивающихся стран с переизбытком рабочей силы, таких как Узбекистан. Он призвал своих соотечественников не ехать в Россию, избегая унижений и насилия, с которыми сталкиваются мигранты. Вместо этого он предложил молодежи осваивать востребованные профессии и языки, чтобы искать возможности в более развитых странах с высоким уровнем жизни и достойным отношением к трудящимся, такими как Германия, Япония и Южная Корея.

"Сегодня наше правительство много делает для диверсификации рынка труда. Поэтому, дорогие братья, сестры! Учитесь, осваивайте языки, приобретайте хорошие профессии! Вас ждут такие развитые страны, как Германия, Объединенные Арабские Эмираты, Япония, Южная Корея, где зарплата значительно выше, и отношение человеческое!

Как правило, в Россию едут трудиться на самых тяжелых и низкоквалифицированных работах. В те места, куда их собственный народ не идет работать, либо потому что не хотят, либо просто потому что собственного населения не хватает, из-за войны и резкого падения рождаемости в последние годы. Но этого не понимают те, кто так по скотски относится к приезжим рабочим.

Обратите внимание на оскорбительные слова, которые они применяют. Слышать такие оскорбления очень тяжело. Очень! Посмотрите, с какой ненавистью они избивают человека? Ведь они же не убийцы-рецидивисты... это простые рабочие и студенты. Один кричит "гуськом пошел!", другой бьет ногами по телу без жалости, приказывает нашему парню ползти на коленях, согнувшись. Разве посмели бы эти "силовики" так поступить с дагестанцем или чеченцем? Наши соотечественники вынуждены терпеть такое нечеловеческое отношение, чтобы прокормить семью! Но когда то это должно прекратиться!", - написал глава вуза.

Кудратходжа также отметил историческую параллель с временами царской России, когда жители Туркестана сталкивались с аналогичными унижениями. Он заявил, что необходимо планировать рождаемость и уделять внимание качественному образованию детей, чтобы улучшить будущее своей страны.

Ректор выразил свою солидарность не только с узбеками, но и с гражданами других стран Центральной Азии, таких как Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, упомянув, что такие инциденты в отношении трудовых мигрантов, к сожалению, будут продолжаться.

Кроме того, он затронул и более глубокие вопросы, включая давление, которое испытывают мигранты, принуждаясь к участию в военных действиях в Украине, что, по его мнению, является еще одной формой насилия и эксплуатации.

"То, что я вижу сегодня: Россия воюет с Украиной под предлогом борьбы с"нацизмом", но разве действия сегодняшних российских силовиков – это не простой нацизм и шовинизм? А соринку то не видно", - подытожил Шерзодхон Кудратходжа.