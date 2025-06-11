Туризм под угрозой. IMEI-регистрация отбивает желание вернуться в КР?

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров не раз подчеркивал: стране нужно больше туристов, а власти обязаны сделать пребывание гостей максимально комфортным. Однако реальность сталкивает амбиции с бюрократией. С 25 июня 2024 года вступила в силу новая система обязательной регистрации IMEI-кодов мобильных устройств. И вместо упрощения жизни - поток жалоб, хаос и очереди.

На первый взгляд, закон выглядит логично: борьба с контрабандными телефонами и защита национальной безопасности. Но в реализации всё пошло по сценарию "делали как лучше - получилось как всегда".

Что такое IMEI-регистрация и зачем она нужна?

IMEI - это уникальный идентификатор мобильного устройства. С июня 2024 года каждый телефон, используемый в сетях операторов Кыргызстана, обязан быть зарегистрирован в Государственной системе идентификации (ГСИ). Особенно это касается тех телефонов, что:

Ввезены из-за рубежа;

Имеют два слота SIM-карт (а значит, два IMEI-кода);

Используют eSIM.

Регистрация осуществляется либо автоматически - через оператора при покупке в официальных магазинах, либо вручную - через сайт imei.kg или визит в центр регистрации. На всё даётся 30 дней. По истечении срока - автоматическая блокировка связи.

На бумаге - цифровизация. В жизни - очередь

Редакция VB.KG получила многочисленные обращения от граждан, столкнувшихся с трудностями. Среди них как туристы, так и кыргызстанцы, вернувшиеся домой после работы или учебы за рубежом. Ситуация повторяется:

• Сайт imei.kg часто выдает ошибки.

• В Бишкеке всего одна точка регистрации - на пятом этаже ЦУМа.

• Очереди в центре огромные, запись не предусмотрена.

• Иностранцы испытывают сложности из-за отсутствия поддержки на английском и других языках.

"Сразу после прилета мы купили SIM-карту для нашей гостьи из Японии. Попробовали зарегистрировать телефон на сайте - выдает ошибку, что SIM не соответствует устройству. Помощи нет, никто толком не объясняет, что делать", - рассказал бишкекчанин Кайрат.

"Я вернулась из Кореи, привезла телефон. Получила SMS, что нужно зарегистрироваться. На сайте - ошибка. Очередь в ЦУМе не движется, система неудобная. В других странах такого нет", - делится своим опытом Мээрим.

Один город - одна точка: почему система не готова к реальности?

По данным Погранслужбы Кыргызстан в 2024 году посетили почти 8 млн 544 тысячи иностранных граждан, включая туристов, инвесторов, волонтеров и др.

На фоне этих цифр наличие только одного офлайн-центра регистрации в столице выглядит как пренебрежение к гостям. Центров нет ни в аэропортах, ни на погранпереходах, ни в популярных туристических локациях.

Также отсутствует горячая линия, онлайн-чат с техподдержкой, автоматическая регистрация через мобильные приложения или понятная пошаговая инструкция.

Платно, неудобно и без поддержки. За что туристы отдают 600 сомов?

600 сомов за регистрацию - сумма вроде бы незначительная. Но если учесть, сколько людей ежегодно пересекают границу Кыргызстана, получается весьма ощутимая сумма, которую вынуждены платить миллионы туристов. При этом качество сервиса, за который берут деньги, оставляет желать лучшего. Люди стоят в очередях, сталкиваются с неработающим сайтом и отсутствием поддержки - и всё это за собственный счёт. Возникает закономерный вопрос: за что именно платят?

Турист в Кыргызстане: красивый пейзаж, но "отключённый" телефон

Для иностранца, оказавшегося в новой стране, телефон - это не просто средство связи. Это:

• переводчик и GPS-навигатор;

• способ вызвать такси, найти кафе, забронировать отель;

• единственный канал связи с близкими и консульством.

• Электронный банкинг, документы и др.

Когда через месяц после прилёта связь неожиданно отключается, впечатление от страны резко меняется. Особенно, если человек не знал о необходимости регистрации или не справился с сайтом, работающим нестабильно.

Закон против реальности: удар по туристам

Человек, купивший телефон за границей, может его даже не подозревать, что IMEI нужно регистрировать отдельно. Уведомления на иностранных языках отсутствуют. То же касается и кыргызстанцев, возвращающихся на родину: купили устройство за границей и внезапно сталкиваются с блокировкой связи через 30 дней.

"Почему нельзя ввести окно регистрации в аэропорту, как это делается с декларацией? Почему нет автоматической регистрации при первом подключении SIM-карты?", - задаются вопросами многие из кто стоит в очереди.

Кто выигрывает?

Операторы сотовой связи, предупреждают своих абонентов о необходимости регистрации, предлагают проверку IMEI через приложение, но ответственность за работу портала и физическую регистрацию лежит на Государственной системе идентификации. При этом инфраструктура не справляется с нагрузкой, а негатив остаётся на уровне восприятия страны в целом.

Что делать?

Если Кыргызстан действительно хочет быть туристической страной с комфортной цифровой средой, необходимо:

1. Расширить сеть точек регистрации IMEI - не только в Бишкеке, но и в регионах и на КПП.

2. Улучшить сайт imei.kg, создать версии на английском, турецком, китайском и других языках.

3. Ввести регистрацию через Telegram-бот или мобильные приложения, сделать процесс интуитивным.

4. Информировать туристов заранее - через авиакомпании, турфирмы, пограничников и операторов связи.

Иначе - туристы будут возвращаться… но уже не в Кыргызстан

В условиях конкуренции за туристов в Центральной Азии, каждая деталь имеет значение. Кыргызстан не может позволить себе терять лицо из-за плохо отлаженной цифровой процедуры. Сегодня турист встал в очередь за регистрацией телефона - завтра он напишет об этом в Tripadvisor или Google Reviews. А такие отзывы работают быстрее, чем любая реклама.

Цифровая трансформация - это не только внедрение систем, но и умение поставить себя на место обычного пользователя. Особенно - гостя, который приехал в твою страну, надеясь на гостеприимство.