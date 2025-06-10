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Сборная Кыргызстана по футболу завершила вничью домашний матч против ОАЭ

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Сборная Кыргызстана по футболу завершила вничью домашний матч против команды Объединённых Арабских Эмиратов. Встреча 10-го тура третьего раунда отборочного турнира чемпионата мира - 2026 состоялась 10 июня в Бишкеке и завершилась со счётом 1:1.

Счёт в матче был открыт на 30-й минуте. После потери мяча капитаном кыргызстанской сборной Валерием Кичиным у центрального круга гости провели быструю атаку. Хариб Абдалла Аль-Мушаррх вышел один на один с вратарём Эржаном Токотаевым и открыл счёт, несмотря на попытку голкипера спасти команду.

В концовке первого тайма мог быть назначен пенальти в ворота ОАЭ. После удара Кичина в штрафной был сбит Кай Мерк, однако после просмотра VAR арбитры зафиксировали офсайд и не назначили 11-метровый.

На 50-й минуте тренерский штаб кыргызстанцев готовил замену защитника Арслана Бекбердинова. Первоначально планировалась замена капитана Кичина, но после эмоционального диалога между игроком и тренером решение было пересмотрено.

Во втором тайме сборная Кыргызстана активно атаковала, но долго не могла реализовать свои моменты. Спасти команду удалось лишь на последних секундах: на 90+5 минуте Кай Мерк сравнял счёт.

Итог матча: Кыргызстан – ОАЭ - 1:1 (0:1)

Голы:

Хариб Абдалла Аль-Мушаррх, 30 (0:1)

Кай Мерк, 90+5 (1:1).


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URL: https://www.vb.kg/446864
Теги:
ОАЭ, футбол, Кыргызстан
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