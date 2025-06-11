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Кыргызстанцы стали чемпионами мира по бальным танцам в Германии

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- Назгуль Абдыразакова
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Танцевальная пара Федерации танцевального спорта Кыргызской Республики завоевала золото на чемпионате мира среди взрослых до 21 года в латинской программе, который прошёл в Германии.

6–7 июня 2025 года в Бремене состоялся ежегодный международный турнир по спортивным бальным танцам, в рамках которого прошёл чемпионат мира WDSF в категории "Latin Under 21". В соревнованиях приняли участие танцоры из более чем 30 стран, включая США, Румынию, Францию, Италию, Польшу, Португалию, Грузию, Китай, ЮАР и другие страны Европы и Азии.

Турнир проходил под эгидой Всемирной федерации спортивных танцев (WDSF).

Высокие результаты показали представители Федерации танцевального спорта Кыргызской Республики. В категории WDSF World Championship Latin Under 21 пара Владимир Вырлеев и Мария Прошлецова заняла первое место, обойдя 64 конкурирующие пары и завоевав золотую медаль и титул чемпионов мира.


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URL: https://www.vb.kg/446866
Теги:
Германия, золото, танцы, Кыргызстан
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